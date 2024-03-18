Некоторым украинцам можно выходить на пенсию досрочно: кто может это сделать

Пожилые люди в Украине могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, однако иногда "отдых" может начаться раньше, досрочно. Об этом сообщает Telegraf со ссылкой на закон "Про общеобязательное государственное пенсионное страхование".
Согласно данным закона, такая привилегия предоставляется людям с инвалидностью, военнослужащим, ликвидаторам Чернобыльской катастрофы и другим категориям граждан.
Кто может выйти на пенсию досрочно
Закон Украины позволяет досрочных выход на пенсию следующим категориям:
- людям с инвалидностью по зрению 1 группы;
- женщинам, которые родили более 5 детей;
- военнослужащим, которые принимали участие в боевых действиях или получили инвалидность из-за ранения;
- мужья и жены военнослужащих, которые погибли;
- ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС или исполнители интернационального долга;
- лица предпенсионного возраста, которым разорвали трудовой договор по состоянию здоровья
- людям редкими болезнями
Как подать заявление на досрочную пенсию
Для того, чтобы подать заявление и выйти на пенсию досрочно, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины с определенными документами.
Какие документы нужны:
- заявление на получение досрочной пенсии
- удостоверение личности (оригинал и его копия)
- документы, подтверждающие стаж работы (трудовая книжка) или другие документы, подтверждающие общий и льготный стаж работы
- справка о присвоении индивидуального налогового номера (кода РНУКПН)
- справка о доходах за период страхового стажа работы. Эта справка должна содержать информацию за последние 60 календарных месяцев до 1 июля 2000 года и за весь период страхового стажа начиная с 1 июля 2000 года
Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.
Социальные выплаты в Украине
Как сообщал Главред, в апреле гражданам, достигшим 65-летнего возраста, пересчитают пенсии. Украинские пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж и продолжают работать, могут также ожидать увеличения своих пенсионных выплат.
Также, ежегодная индексация пенсий, которая состоялась 1 марта, привела к повышению размеров пенсий для военных пенсионеров. Большие пенсии военные теперь получают и по инвалидности.
К тому же, в Украине с 1 апреля 2024 года минимальную пенсию повысят с 7,1 тысячи до 8 тысяч грн. Как говорится в материале портала "Обозреватель", в результате часть пенсий будут повышены с 2,840 тысячи до 3,2 тысячи грн.
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