200 тысяч грн пенсии: кто в Украине получает гигантские деньги

В Украине средняя пенсия судьи достигает 100 тыс. грн. При этом за три года, с 2021-го по 2023-й, пенсия судьи выросла почти на 30 тыс. грн.

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Кто в Украине получает гигантские деньги в качестве пенсий? / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине средняя пенсия судьи достигает 100 тысяч грн (при этом за минувшие года ‒ с 2021-го по 2023 -й ‒ пенсия для таких людей выросла почти на 30 тысяч грн). Об этом говорится в данных, которые Пенсионный фонд предоставил в ответ на запрос "Обозреватель".

А некоторые судьи в отставке могут получать на заслуженном отдыхе более 200 тысяч грн на месяц. К примеру, бывший глава Верховного суда Украины Ярослав Романюк задекларировал за 2023-й доход от Пенсионного фонда в размере 2,937 млн грн. То есть ежемесячно бывший судья получал в среднем 244,7 тысячи грн пенсии.

Согласно документам, для обычных украинцев размер пенсии ограничен 10 прожиточными минимумами для тех, кто потерял трудоспособность (на данный момент это 23 610 грн). Но Конституционный суд решил ограничивать пенсии судей неправильно. Потому им оставили особые условия. Размер пенсии судьи зависит от его стажа, а также от того, какую зарплату получает работающий на соответствующей должности.

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Как говорят эксперты, минимальная пенсия судьи – 50% зарплаты. Если стаж более 20 лет, то за каждый последующий год работы пенсия увеличивается на 2%. Максимальный размер выплаты не может быть больше 90% зарплаты судьи (чтобы получать столько, нужно отработать минимум 40 лет).

К слову, на данный момент, средняя пенсия в Украине составляет 5 385 грн – при этом каждый второй пенсионер в Украине получает меньше 4 тысяч грн.

Что такое пенсионный фонд Украины? Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, осуществляющий руководство и управление солидарной системой общеобязательного государственного пенсионного обеспечения, проводит сбор, накопление и учет страховых взносов, назначает пенсии и готовит документы для их выплаты, обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, пенсий за особые заслуги перед Украиной, пособия на погребение, других социальных выплат, сообщает" Википедия".

Социальные выплаты в Украине

Как сообщал Главред, в апреле гражданам, достигшим 65-летнего возраста, пересчитают пенсии. Украинские пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж и продолжают работать, могут также ожидать увеличения своих пенсионных выплат.

Также, ежегодная индексация пенсий, которая состоялась 1 марта, привела к повышению размеров пенсий для военных пенсионеров. Большие пенсии военные теперь получают и по инвалидности.

К тому же, в Украине с 1 апреля 2024 года минимальную пенсию повысят с 7,1 тысячи до 8 тысяч грн. Как говорится в материале портала "Обозреватель", в результате часть пенсий будут повышены с 2,840 тысячи до 3,2 тысячи грн.

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