В Николаеве раздаются мощные взрывы: враг нанес удар баллистикой по городу

Россияне нанесли мощный ракетный удар по Николаеву.

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Россияне атаковали Николаев баллистикой - раздались мощные взрывы / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву с применением баллистического вооружения. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Николаевцы, предварительно баллистика. Выясняем последствия. Информацию предоставим! Реагируем на тревогу!!!", - написал он в своем Телеграме.

О громком взрыве в Николаеве сообщают корреспонденты Суспільного.

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В то же время, Воздушные силы предупреждают об угрозе ракетного удара с востока.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 15:01 Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое воздушной тревоги.

Украинский мониторинговый Телеграм-канал "Николаевский Ванек" сообщил о последствиях ракетного удара по Николаеву.

"Предварительно - ракета Искандер-М с фугасной боевой частью (не кассетной как в прошлый раз). Есть пострадавшие гражданские, степень ранений разная. Там нет военных или военных объектов", - говорится в сообщении Телеграмм-канала.

Начальник Николаевской ОГА Ким сообщил о 6 раненых в результате вражеского удара по городу, 1 раненый в тяжелом состоянии

ОТРК Искандер Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработаны научно-производственной корпорацией Конструкторское бюро машиностроения в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов Искандер — уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК Искандер является самым опасным оружием ВС РФ, так как имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и тому подобным объектам. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК Искандер по масштабу ущерба с последствием бомбардировок авиации НАТО.

Ракетный удар по Украине - угроза обстрела баллистикой

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу сегодня, 27 марта.

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Наталья Гуменюк, комментируя заявление Тимура Ткаченко, подчеркнула, что такие предупреждения постоянно остаются актуальными.

В то же время, в Украине есть необходимые средства для сбивания российских противокорабельных гиперзвуковых ракет ЗМ22 "Циркон". Об этом сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш. Он отметил, что такие ракеты являются невероятно быстрыми.

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