Войска РФ продвигаются к окраинам Часового Яра: в ISW оценили угрозу окружения города

Российские войска начали локализованную наступательную операцию на Бахмутском направлении.

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Ситуация на фронте обостряется / коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

В отчете американского Института изучения войны сообщили, что российские войска приближаются к окрестностям Часового Яра Донецкой области, но вряд ли угрожают городу окружением или захватом в ближайшие месяцы.

ISW оценивает, что войска РФ продвинулись в пределах 1,5 километров от Часового Яра. Министерство обороны России заявило 23 марта, что российские войска захватили Ивановское (на западе от Бахмута и непосредственно на востоке от Часового Яра), хотя ISW не получило подтверждения захвата российскими войсками Ивановского.

Военные аналитики отмечают, что российские войска в ноябре 2023 года начали локализованную наступательную операцию на Бахмутском направлении с целью занять освобожденные Украиной территории во время контрнаступления летом 2023 года, однако за последние четыре месяца достигли лишь незначительных тактических успехов на западе от Бахмута.

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"Российские тактические успехи на востоке от Часового Яра не создают условий для окружения населенного пункта, и российским войскам, вероятно, придется достичь значительных тактических успехов на юго-восток и северо-запад от Часового Яра, прежде чем начать окружение или захват населенного пункта", - указано в отчете.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что россияне с трех направлений движутся на Часов Яр. Оккупанты используют химическое оружие, чтобы выкурить украинские пехотные подразделения из укрытий, рассказал командир батальона 92-й ОШБр. Однако в течение последних двух недель не имеют успеха.

На передовой враг притих и готовится к большому наступлению. Противник с периодичностью раз в 2 часа запускает FPV-дроны по нашим логистическим путям, где украинские военные выезжают на позиции. Однако, сейчас россияне снизили свою активность.

Танкисты ВСУ мастерски отбили вражеский штурм на фронте. Бойцы Вооруженных сил Украины отбили вражескую атаку с использованием бронетехники. Экипаж танка ВСУ уничтожил три вражеские бронемашины буквально за 15 минут боя.

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