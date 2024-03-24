Колонну разбили в клочья: танкисты ВСУ мастерски отразили вражеский штурм

Бойцы Вооруженных сил Украины отразили вражескую атаку с использованием бронетехники.

Удачными действиями отличились защитники из 53-й отдельно механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, говорится в сообщении бригады в Facebook.

Отмечается, что экипаж танка ВСУ уничтожил три вражеские бронемашины буквально за 15 минут боя.

"15 минут, один экипаж танка, три выстрела, три дотла сожженных вражеских танка. Именно так закончилась очередная попытка противника продвинуться вперед. Это по праву можно считать легендарным выполнением боевой задачи, которая войдет в основу не одного военного учебника", - добавили в 53-й бригаде.

Контрнаступление ВСУ 2024

В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.

Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.