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Враг притих и готовится к большому наступлению: боец ВСУ назвал опасные направления

Юлия Закрепа
25 марта 2024, 10:41
Противник с периодичностью раз в 2 часа запускает FPV-дроны по нашим логистическим путям, где украинские военные выезжают на позиции.
Враг притих и готовится к большому наступлению: боец ВСУ назвал опасные направления
Оккупанты готовят большое наступление / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Боец ВСУ Евгений Иевлев с Горловского направления отметил, что противник снизил свою активность по сравнению с плотностью вражеских обстрелов в последние месяцы.

"Глядя на предыдущие 3-4 дня, активность врага упала, если сравнивать с последними месяцами. Летят и кассеты, и минометы, но не так, как это было раньше. То есть из 24 часов в сутки активность была 18-20 часов. Противник с периодичностью раз в 2 часа запускает FPV-дроны по нашим логистическим путям, где мы выезжаем на позиции, вывозим ребят. Но на удивление относительно того, что было в последние два месяца, немного притихло", - прокомментировал боец ВСУ в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, наблюдая расстояние в глубину 15-20 км, не видно повреждения или уничтожения вражеских логистических артерий, поэтому сложно сказать, почему противник снизил свою активность.

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"Возможно, где-то враги стали экономить БК, потому что машины, которые им доставляли боекомплекты, мы видим, что они ездят. Первый вариант, который мы рассматриваем, они готовятся к наступлению. Второй - экономят БК, которое могло где-то им понадобиться больше. Или они получили сигналы, что какое-то определенное время боекомплекты получать не будут", - отметил Евгений Иевлев.

Напомним, что офицер ВСУ назвал причины, почему интенсивность боев в районе Авдеевки уменьшилась. Враг проводит перегруппировку и активно осуществляет разведывательную работу на этом направлении боевых действий. Однако, российские военные стреляют из артиллерии, совершают сбросы с дронов, применяют дроны-камикадзе.

ВСУ жестко разорвали россиян и отбросили их на юге. На левобережье Днепра оккупанты решились на 2 неудачных штурма наших позиций в районе Крынок на Херсонщине. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

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