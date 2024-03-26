Известный украинский писатель мобилизовался в ряды ВСУ

Остап Украинец сейчас находится в учебном центре и разбирается, в какой части будет служить дальше.

https://glavred.info/ukraine/vidomiy-ukrajinskiy-pismennik-mobilizuvavsya-do-lav-zsu-10553219.html Ссылка скопирована

Остап Украинец мобилизовался в ВСУ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

Популярный украинский писатель, переводчик и основатель YouTube-канала "Твоя Подпольная Гуманитарка" Остап Украинец мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Он отметил, что сейчас находится в учебном центре и разбирается, в какой части будет служить.

О своем важном шаге Остап Украинец сообщил в Facebook и отметил, что работу YouTube-канала, а также переводческую деятельность придется поставить на паузу. А вот от написания книг писатель не собирается отказываться даже на фронте.

"Итак, товарищи. Я окончательно мобилизовался, уже в учебном центре. Это означает, что вся мужская часть Гуманитарки сейчас в ВСУ. То есть видео в ближайшее время не будет. А книжки будут, но ясно что медленнее. Всего в Гуманитарке осталась только Катря и на ней издательство. Я еще не знаю, что будет с моими текущими переводами, но, видимо, что они не будут делаться. Сейчас разбираюсь, в какой части в конце концов буду служить и решаю админвопросы. Вроде есть вариант, но это еще в процессе. А там будет видно", - отметил Украинец. видео дня

Напомним, что Сергей Жадан решил мобилизоваться в Нацгвардию. Литератор и музыкант собирается мобилизоваться в ряды бригады НГУ Хартия, утверждает журналистка Мария Малевская. Также Жадан привез очередную партию помощи военнослужащим в Луганскую область.

Названысроки принятия закона о мобилизации. Закон находится на рассмотрении комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, скорее всего попадет на рассмотрение Верховной Рады в начале апреля.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред