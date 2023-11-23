Оказались в полном окружении: Сенцов показал правдивые кадры о войне

По словам Олега Сенцова, это видео должно изменить мнение украинцев в тылу относительно реального положения дел на передовой российско-украинской войны.

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Сенцов показал правдивые кадры о войне / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Facebook

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля и военнослужащий ВСУ Олег Сенцов поделился видео, где показано тяжелые бои в окопах. Он пояснил, что цель его действия-донести правдивую картину войны до большего количества людей.

На 30-минутном видео представлены оборонительные действия украинских защитников, которые отражают атаки российских оккупантов.

В результате штурмовых действий врага получили ранения несколько бойцов, включая самого Сенцова. Все разговоры на видео происходят на фоне постоянных выстрелов, которые не прекращаются даже на несколько секунд.

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Как сообщил журналист Юрий Бутусов, видео содержит отрывки из боя между украинскими военными 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" и российскими силами вблизи Авдеевки, который состоялся в октябре этого года.

Из записи становится понятным, что наших бойцов окружили со всех сторон. С одной из сторон, противник находился всего в 15 метрах. Враг использовал против ВСУ танки, гранатометы и стрелковое оружие.

Один из украинских защитников получил серьезное ранение ног. По словам Сенцова по рации, становится понятным, что совсем рядом проехало четыре вражеских танка.

Уже утром наши бойцы начали отходить к бронетехнике, которая приехала забрать украинских защитников. Первыми вышли 6 бойцов с ранеными, а 7 человек остались их прикрывать.

К месту эвакуации надо пройти 50 метров и под вражеским обстрелом. Бутусов подчеркивает, что это один из эпизодов войны, которую ведет против Украины Путин, но для наших защитников это ежедневная работа, за которую, к сожалению, многим приходится отдавать свою жизнь.

"Это кадры штурма российских войск наших позиций на рассвете одного из дней этой осени под Авдеевкой. Стоит пересмотреть всем, кто хочет понять, что такое быть украинским военным, который на "нуле" сегодня защищает нашу страну на одном из самых горячих участков фронта. Это только один эпизод этой страшной войны, которую ведет против нас враг, но для наших защитников это ежедневная работа, за которую, к сожалению, многим приходится отдавать свою жизнь. К счастью, в этом конкретном бою все наши герои остались живы. Но хочу обратить внимание на то, как наши защитники относятся к раненым и, в свою очередь, ранены к своим собратьям в тяжелых боевых ситуациях. Одни готовы выносить раненых на себе, а другие просят предоставить им автомат и оставить в окопе – один на один с врагом", – отметил Бутусов.

Наступление россиян на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, Александр Штупун отметил, что украинские военные успешно отбили атаку российских войск на город Авдеевка в Донецкой области. Захватчики выдвинули вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой, но понесли почти 80% потерь в технике.

Он добавил, что россияне интенсифицировали штурмовые операции в районе Авдеевки Донецкой области. Боевые действия продолжаются и линия соприкосновения может порой меняться.

Журналисты WSJ раскрыли тактику РФ под Авдеевкой по данным журналистов, после уничтожения большого количества единиц техники, россияне перешли к тактике пехотных штурмов.

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