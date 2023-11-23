УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оказались в полном окружении: Сенцов показал правдивые кадры о войне

Юрий Берендий
23 ноября 2023, 12:07
По словам Олега Сенцова, это видео должно изменить мнение украинцев в тылу относительно реального положения дел на передовой российско-украинской войны.
Оказались в полном окружении: Сенцов показал правдивые кадры о войне
Сенцов показал правдивые кадры о войне / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Facebook

Украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля и военнослужащий ВСУ Олег Сенцов поделился видео, где показано тяжелые бои в окопах. Он пояснил, что цель его действия-донести правдивую картину войны до большего количества людей.

На 30-минутном видео представлены оборонительные действия украинских защитников, которые отражают атаки российских оккупантов.

В результате штурмовых действий врага получили ранения несколько бойцов, включая самого Сенцова. Все разговоры на видео происходят на фоне постоянных выстрелов, которые не прекращаются даже на несколько секунд.

видео дня

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, видео содержит отрывки из боя между украинскими военными 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" и российскими силами вблизи Авдеевки, который состоялся в октябре этого года.

Из записи становится понятным, что наших бойцов окружили со всех сторон. С одной из сторон, противник находился всего в 15 метрах. Враг использовал против ВСУ танки, гранатометы и стрелковое оружие.

Один из украинских защитников получил серьезное ранение ног. По словам Сенцова по рации, становится понятным, что совсем рядом проехало четыре вражеских танка.

Уже утром наши бойцы начали отходить к бронетехнике, которая приехала забрать украинских защитников. Первыми вышли 6 бойцов с ранеными, а 7 человек остались их прикрывать.

К месту эвакуации надо пройти 50 метров и под вражеским обстрелом. Бутусов подчеркивает, что это один из эпизодов войны, которую ведет против Украины Путин, но для наших защитников это ежедневная работа, за которую, к сожалению, многим приходится отдавать свою жизнь.

"Это кадры штурма российских войск наших позиций на рассвете одного из дней этой осени под Авдеевкой. Стоит пересмотреть всем, кто хочет понять, что такое быть украинским военным, который на "нуле" сегодня защищает нашу страну на одном из самых горячих участков фронта. Это только один эпизод этой страшной войны, которую ведет против нас враг, но для наших защитников это ежедневная работа, за которую, к сожалению, многим приходится отдавать свою жизнь. К счастью, в этом конкретном бою все наши герои остались живы. Но хочу обратить внимание на то, как наши защитники относятся к раненым и, в свою очередь, ранены к своим собратьям в тяжелых боевых ситуациях. Одни готовы выносить раненых на себе, а другие просят предоставить им автомат и оставить в окопе – один на один с врагом", – отметил Бутусов.

Наступление россиян на Авдеевском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, Александр Штупун отметил, что украинские военные успешно отбили атаку российских войск на город Авдеевка в Донецкой области. Захватчики выдвинули вперед несколько механизированных колонн с бронированной техникой, но понесли почти 80% потерь в технике.

Он добавил, что россияне интенсифицировали штурмовые операции в районе Авдеевки Донецкой области. Боевые действия продолжаются и линия соприкосновения может порой меняться.

Журналисты WSJ раскрыли тактику РФ под Авдеевкой по данным журналистов, после уничтожения большого количества единиц техники, россияне перешли к тактике пехотных штурмов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Олег Сенцов война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Война перешла в критический период": в разведке предупредили о планах Путина

"Война перешла в критический период": в разведке предупредили о планах Путина

11:18 Украина
Вопли Путина о "переговорах" с Украиной – ловушка: в США раскрыли замысел Кремля

Вопли Путина о "переговорах" с Украиной – ловушка: в США раскрыли замысел Кремля

10:53 Мир
Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли, где закрепились ВСУ

Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли, где закрепились ВСУ

10:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:07

Оказались в полном окружении: Сенцов показал правдивые кадры о войне

11:48

Новости не очень: украинская актриса пожаловалсь на болезнь сына

11:39

"Война зашла в фазу "заморозки": на Западе заговорили о "мирных" переговорах между Украиной и РФ

11:18

"Война перешла в критический период": в разведке предупредили о планах Путина

11:14

Мир наизнанку. Украина - 2 выпуск: Комаров покажет, как устанавливали Герб на Родину-Мать

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
11:05

"Пошел к Кобзону": умер пропагандист РФ Максудов, попавший под удар на фронте

10:53

Вопли Путина о "переговорах" с Украиной – ловушка: в США раскрыли замысел Кремля

10:52

Гороскоп на завтра 24 ноября 2023: Водолею - долги, Раку - скука на работе

10:47

Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли, где закрепились ВСУ

Реклама
10:30

Только гений за 6 секунд найдет лаймовый пирог: сложная оптическая иллюзия для внимательных

10:30

Наступление на Мелитополь: генерал ВСУ сообщил об успехе и раскрыл потери врага

10:05

Война в тупике, но выход есть: историк сказал, что нужно Украине для победы над РФ

10:00

Какой праздник сегодня 23 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:53

"Прекратить трагедию": в Офисе президента прокомментировали заявление Путина о мире

09:37

Налетят метели, ветер и ледяной дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

09:32

В чем на самом деле заключается российское "решение украинского вопроса"мнение

09:31

В Кремле обеспокоены выборами Путина: аналитики ISW назвали угрозу

09:06

Лунный календарь 24 ноября 2023: избегайте конфликтов, чтобы потом сильно не пожалеть

08:44

Церковный праздник 24 ноября: что нельзя делать на великомученицы Екатерины

08:40

Путин поклянчил у Украины переговоры: Шольц назвал ему два условия завершения войны

Реклама
08:36

Украине пришлось пойти на вынужденный шаг из-за дефицита в энергосистеме: детали

08:01

"Яркое зарево в небе и свист": под Москвой ночью раздались взрывы, подробностиВидео

08:00

Церковный праздник 24 ноября: что нельзя делать на день святой великомученицы Екатерины

07:27

"Сказки закончились. РФ становится сильнее": эксперт сказал, к чему стоит готовиться УкраинеВидео

06:40

Оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки – ISW

06:23

Почему на фронте не хватает дронов и при чем здесь мобилизациямнение

05:30

Чем почистить подошву утюга от нагара: простой, но очень эффективный способ

04:30

5 видов планки для интенсивной тренировки: комплекс упражнений, который изменит телоВидео

03:18

ВСУ впервые уничтожили редкую танкетку РФ: у россиян таких 14 штук

02:35

78-летняя Голди Хоун показала безумные танцы в купальнике на яхтеВидео

02:05

Водка, коньяк и вино резко подорожают: в Украине взлетят цены на алкоголь

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли РФ захватить Авдеевку и разбить ВСУ на Херсонщине

01:28

Мольфар Гордеев прокомментировал роман с предательницей Соломко

22 ноября, среда
23:51

Попрощайтесь с желтыми пятнами на матрасе: как избавиться от них в два счета

23:46

Российский спецназ ночью хотел захватить позиции: ВСУ - о ситуации в Бахмуте

23:45

Звезда Женского квартала и Лиги смеха ждет первенца

22:53

Президент Чехии спрогнозировал, когда РФ может восстановить свою боеспособность

22:34

Украину накрыла мощная магнитная буря: "трусить" будет почти 6-бальный шторм

22:05

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

21:49

Еще одна фанатская смерть: на концерте Робби Уильямса погибла женщина

Реклама
21:42

"Нас таких тысячи": известная группа попала в скандал с военным, потерявшим зрение

21:30

Эти хрустящие бутерброды - просто бомба: супербыстрый рецепт на сковороде за 1 минуту

21:15

Виталий Портников. О чем Путин лгал G20Видеоблоги

21:10

Вы даже не угадаете, что это за популярный салат: закуска на Новый год 2024 - рецептВидео

20:33

Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

20:26

Когда в Украине появятся Taurus и другое оружие: названо единственное условиеВидео

20:17

Израиль и ХАМАС достигли первого прекращения огня: что это значитмнение

20:05

"Показывал своего попугая": бывшая невеста Галкина рассказала про их отношения

20:01

В Украине упростили правила экзаменов на водительское удостоверение: что изменилось

19:50

Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС: поставлен ультиматум

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять