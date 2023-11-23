УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Вопли Путина о "переговорах" с Украиной – ловушка: в США раскрыли замысел Кремля

Андрей Ганчук
23 ноября 2023, 10:53
Заявления Путина и официальных лиц России о готовности к, дескать, переговорам с Украиной – очередной маневр Кремля, считают американские аналитики.
Путин, Украина
Путин не стремится к реальным переговорам с Украиной - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Риторика директора страны-агрессора России Владимира Путина о якобы готовности к "переговорам" с Украиной – ловушка. Москва хочет подтолкнуть Киев к диалогу на своих условиях, направленных на отторжение территорий и смены власти в украинском государстве. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что Путин подает Украине ложные сигналы о якобы готовности к переговорам, в то время как на самом деле Москва стремится к оккупации территорий и смены власти в Киеве.

"Путин и другие российские официальные лица регулярно ложно утверждали, что Кремль готов вести переговоры, чтобы прекратить войну, сигнализируя, что Кремль поддерживает свои максималистские цели, включая территориальные претензии и изменение режима. Официальные лица Кремля проталкивали этот нарратив, утверждая, что желает вести переговоры с Украиной, предположительно, чтобы заставить западных чиновников преждевременно предлагать выгодные для России уступки, а не участвовать в содержательных, добросовестных переговорах", - считают аналитики.

видео дня

Также эксперты акцентировали внимание на том, что украинские власти не ведутся на уловки Кремля и готовы вести переговоры с Россией только в том случае, если Москвы выведет свои войска, в том числе, и с захваченных Крыма и Донбасса.

"ISW не заметил никаких признаков того, что Путин не сохраняет свои максималистские цели и продолжает оценивать, что преждевременное прекращение боевых действий в Украине значительно увеличивает вероятность возобновления российской агрессии на гораздо более выгодных для Кремля условиях в ближайшем будущем", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Путин "просит переговоры" у Украины

На саммите Большой двадцатки глава Кремля Владимир Путин отличился новым бредом. В частности, он обвинил Украину в нежелании "вести переговоры" с агрессором Россией.

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса", - заявил Путин.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Путину два условия завершения войны. В частности, он призвал российского директора прекратить атаковать Украину и вывести свои войска.

Политический эксперт Тарас Загородний предупредил об опасности переговоров с Россией. В интервью Главреду он сказал о том, что если со стороны Киева появится хотя бы намек на диалог с Москвой, россияне потребуют от украинцев "отдать" 5 регионов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Вопли Путина о "переговорах" с Украиной – ловушка: в США раскрыли замысел Кремля

Вопли Путина о "переговорах" с Украиной – ловушка: в США раскрыли замысел Кремля

10:53 Мир
Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли, где закрепились ВСУ

Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли, где закрепились ВСУ

10:47 Украина
Наступление на Мелитополь: генерал ВСУ сообщил об успехе и раскрыл потери врага

Наступление на Мелитополь: генерал ВСУ сообщил об успехе и раскрыл потери врага

10:30 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:14

Мир наизнанку. Украина - 2 выпуск: Комаров покажет, как устанавливали Герб на Родину-Мать

11:05

"Пошел к Кобзону": умер пропагандист РФ Максудов, попавший под удар на фронте

10:53

Вопли Путина о "переговорах" с Украиной – ловушка: в США раскрыли замысел Кремля

10:52

Гороскоп на завтра 24 ноября 2023: Водолею - долги, Раку - скука на работе

10:47

Увеличили плацдарм на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли, где закрепились ВСУ

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
10:30

Только гений за 6 секунд найдет лаймовый пирог: сложная оптическая иллюзия для внимательных

10:30

Наступление на Мелитополь: генерал ВСУ сообщил об успехе и раскрыл потери врага

10:05

Война в тупике, но выход есть: историк сказал, что нужно Украине для победы над РФ

10:00

Какой праздник сегодня 23 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

Реклама
09:53

"Прекратить трагедию": в Офисе президента прокомментировали заявление Путина о мире

09:37

Налетят метели, ветер и ледяной дождь: синоптик назвала дату мощного циклона

09:32

В чем на самом деле заключается российское "решение украинского вопроса"мнение

09:31

В Кремле обеспокоены выборами Путина: аналитики ISW назвали угрозу

09:06

Лунный календарь 24 ноября 2023: избегайте конфликтов, чтобы потом сильно не пожалеть

08:44

Церковный праздник 24 ноября: что нельзя делать на великомученицы Екатерины

08:40

Путин поклянчил у Украины переговоры: Шольц назвал ему два условия завершения войны

08:36

Украине пришлось пойти на вынужденный шаг из-за дефицита в энергосистеме: детали

08:01

"Яркое зарево в небе и свист": под Москвой ночью раздались взрывы, подробностиВидео

08:00

Церковный праздник 24 ноября: что нельзя делать на день святой великомученицы Екатерины

07:27

"Сказки закончились. РФ становится сильнее": эксперт сказал, к чему стоит готовиться УкраинеВидео

Реклама
06:40

Оккупанты продвинулись на Купянском направлении и собираются усилить атаки – ISW

06:23

Почему на фронте не хватает дронов и при чем здесь мобилизациямнение

05:30

Чем почистить подошву утюга от нагара: простой, но очень эффективный способ

04:30

5 видов планки для интенсивной тренировки: комплекс упражнений, который изменит телоВидео

03:18

ВСУ впервые уничтожили редкую танкетку РФ: у россиян таких 14 штук

02:35

78-летняя Голди Хоун показала безумные танцы в купальнике на яхтеВидео

02:05

Водка, коньяк и вино резко подорожают: в Украине взлетят цены на алкоголь

01:35

Военный эксперт спрогнозировал, сможет ли РФ захватить Авдеевку и разбить ВСУ на Херсонщине

01:28

Мольфар Гордеев прокомментировал роман с предательницей Соломко

22 ноября, среда
23:51

Попрощайтесь с желтыми пятнами на матрасе: как избавиться от них в два счета

23:46

Российский спецназ ночью хотел захватить позиции: ВСУ - о ситуации в Бахмуте

23:45

Звезда Женского квартала и Лиги смеха ждет первенца

22:53

Президент Чехии спрогнозировал, когда РФ может восстановить свою боеспособность

22:34

Украину накрыла мощная магнитная буря: "трусить" будет почти 6-бальный шторм

22:05

Зеленский озвучил главные результаты "Рамштайна"-17, заинтриговал новостями

21:49

Еще одна фанатская смерть: на концерте Робби Уильямса погибла женщина

21:42

"Нас таких тысячи": известная группа попала в скандал с военным, потерявшим зрение

21:30

Эти хрустящие бутерброды - просто бомба: супербыстрый рецепт на сковороде за 1 минуту

21:15

Виталий Портников. О чем Путин лгал G20Видеоблоги

21:10

Вы даже не угадаете, что это за популярный салат: закуска на Новый год 2024 - рецептВидео

Реклама
20:33

Будут изменения: в ВС Украины рассказали, отменят ли тревогу из-за МиГов

20:26

Когда в Украине появятся Taurus и другое оружие: названо единственное условиеВидео

20:17

Израиль и ХАМАС достигли первого прекращения огня: что это значитмнение

20:05

"Показывал своего попугая": бывшая невеста Галкина рассказала про их отношения

20:01

В Украине упростили правила экзаменов на водительское удостоверение: что изменилось

19:50

Орбан угрожает заблокировать помощь Украине и вступление в ЕС: поставлен ультиматум

19:43

Россия "потребует" 5 регионов: Загородний предупредил об опасности переговоровВидео

19:20

Помощь США может прекратиться: эксперт рассказал, чем это грозит

19:18

У Шойгу пожаловались на "прилет" по группе российских пропагандистов

19:14

"Путинизм без Путина": кто будет править Россией после войнымнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять