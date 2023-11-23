Вопли Путина о "переговорах" с Украиной – ловушка: в США раскрыли замысел Кремля

Заявления Путина и официальных лиц России о готовности к, дескать, переговорам с Украиной – очередной маневр Кремля, считают американские аналитики.

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Путин не стремится к реальным переговорам с Украиной - ISW / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Риторика директора страны-агрессора России Владимира Путина о якобы готовности к "переговорам" с Украиной – ловушка. Москва хочет подтолкнуть Киев к диалогу на своих условиях, направленных на отторжение территорий и смены власти в украинском государстве. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что Путин подает Украине ложные сигналы о якобы готовности к переговорам, в то время как на самом деле Москва стремится к оккупации территорий и смены власти в Киеве.

"Путин и другие российские официальные лица регулярно ложно утверждали, что Кремль готов вести переговоры, чтобы прекратить войну, сигнализируя, что Кремль поддерживает свои максималистские цели, включая территориальные претензии и изменение режима. Официальные лица Кремля проталкивали этот нарратив, утверждая, что желает вести переговоры с Украиной, предположительно, чтобы заставить западных чиновников преждевременно предлагать выгодные для России уступки, а не участвовать в содержательных, добросовестных переговорах", - считают аналитики. видео дня

Также эксперты акцентировали внимание на том, что украинские власти не ведутся на уловки Кремля и готовы вести переговоры с Россией только в том случае, если Москвы выведет свои войска, в том числе, и с захваченных Крыма и Донбасса.

"ISW не заметил никаких признаков того, что Путин не сохраняет свои максималистские цели и продолжает оценивать, что преждевременное прекращение боевых действий в Украине значительно увеличивает вероятность возобновления российской агрессии на гораздо более выгодных для Кремля условиях в ближайшем будущем", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Путин "просит переговоры" у Украины

На саммите Большой двадцатки глава Кремля Владимир Путин отличился новым бредом. В частности, он обвинил Украину в нежелании "вести переговоры" с агрессором Россией.

"Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса", - заявил Путин.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Путину два условия завершения войны. В частности, он призвал российского директора прекратить атаковать Украину и вывести свои войска.

Политический эксперт Тарас Загородний предупредил об опасности переговоров с Россией. В интервью Главреду он сказал о том, что если со стороны Киева появится хотя бы намек на диалог с Москвой, россияне потребуют от украинцев "отдать" 5 регионов.

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