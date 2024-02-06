Борис Акунин с 2014 года живёт в Лондоне. Он неоднократно выступал с критикой политики российского диктатора Владимира Путина.

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Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал писателя Бориса Акунина. В стране-агрессоре писателя обвиняют в призывах к терроризму и распространении так называемых "фейков" о российской армии.

В отношении Григория Чхартишвили (настоящее имя Акунина) "избрана мера пресечения сроком на два месяца с момента его задержания на территории России или экстрадиции". Об этом сообщили 6 февраля в пресс-службе суда.

Уголовное дело против Акунина было возбуждено в декабре прошлого года.

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Росфинмониторинг внёс его в список террористов и экстремистов, а Минюст России в январе - в реестр так называемых иноагентов.

Российские власти объявили Бориса Акунина в международный розыск.

В рамках уголовного дела следователи приходили с обыском в московское издательство "Захаров", выпускающее книги писателя.

Издательство АСТ объявило, что приостанавливает распространение его произведений. В сети магазинов "Читай-город – Буквоед" книги сняли с продажи. Имя Акунина было удалено с афиш спектаклей, поставленных по его пьесам. Некоторые театры также отменили спектакли.

Борис Акунин с 2014 года живёт в Лондоне. Он неоднократно выступал с критикой политики российского диктатора Владимира Путина, осудил аннексию Крыма и войну в Украине.

Как сообщал Главред, ранее Акунин назвал 5 причин, почему РФ уже проиграла войну.

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