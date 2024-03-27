Демобилизация после 36 месяцев службы: в ВРУ раскрыли важную правку

Комитет не принял правку о демобилизации после 36 месяцев службы, которая должна была бы происходить без дополнительных решений Ставки.

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Когда состоится демобилизация военных / коллаж: Главред, фото: Донецкая отдельная бригада сил территориальной обороны, УНИАН

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке поддержал правку к мобилизационному законопроекту о демобилизации после 36 месяцев военной службы, но по решению президента.

Комитет отклонил правку о демобилизации после 36 месяцев службы, которая должна происходить без дополнительных решений Ставки верховного главнокомандующего.

"Это моя правка. Я на ней настаивал. Но комитет не поддержал. Пока что Комитет поддержал правку Безуглой о демобилизации после 36 месяцев, но по решению Президента", - сообщил нардеп Алексей Гончаренко. видео дня

По его словам, в Раде "идею демобилизации вообще хоронят". Нардеп отметил, что в Раде размышляют над вариантом демобилизации после 36 месяцев службы при условии, чтобы военнослужащий 18 из них проводил на передовой.

"И еще ищут варианты. Но глобально, как концепт - не хотят. Очень плохие новости", - добавил политик.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Демобилизация в Украине: что известно

Рада одобрила предложение Зеленского о демобилизации срочников. Верховная Рада утвердила президентский закон об увольнении в запас военнослужащих срочной службы после завершения срока военной службы во время военного положения.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников на 12 месяцев. 26 февраля этот закон, который поддержали народные депутаты, подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а после этого свою подпись поставил и Зеленский.

Среди парламентариев ведутся дебаты по вопросам ротации и отпусков для военнослужащих. Зеленский заявил, что сейчас не существует демобилизации во время войны. В то же время президент признал, что проведение мобилизации в стране не идельное.

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