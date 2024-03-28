Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине

Посреднические инициативы для установления мира были всегда, заявил канцлер Германии.

https://glavred.info/world/sholc-rasskazal-o-peregovorah-s-rf-i-skazal-kogda-zakonchitsya-voyna-v-ukraine-10553648.html Ссылка скопирована

Путин должен вывести войска из Украины, сказал Олаф Шольц / Офис президента Украины, сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир в Украине возможен в любое время. Для этого российский диктатор Владимир Путин должен вывести войска из нашей страны.

По словам Шольца, посреднические инициативы для установления мира были всегда.

"Например, сразу после начала войны Россия и Украина вели прямые переговоры друг с другом. В то время переговоры провалились, потому что Россия использовала их только как предлог для одновременной переброски своих войск на восток для крупного наступления. Затем стали известны массовые убийства в Буче и Ирпене – невероятные преступления против прав человека, совершенные российскими вооруженными силами против гражданского населения. Это лишило переговоры всякой основы", - сказал Шольц в интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung.

видео дня

"Некоторое время спустя успешно обсуждалось соглашение о зерне. К сожалению, Путин в какой-то момент снова отменил его. И были разговоры о безопасности на Запорожской АЭС или об обмене пленными", - добавил канцлер Германии.

Шольц отметил также, что ряд стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу.

"Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время. Все, что нужно сделать Путину, — это прекратить свою варварскую кампанию и вывести войска", - подчеркнул Олаф Шольц.

Также канцлер Германии рассказал, когда в последний раз разговаривал с Путиным.

"Наш последний телефонный звонок был в декабре 2022 года — до этого мы чаще разговаривали друг с другом. За несколько дней до войны мы подробно беседовали лично в Москве. Вы помните вечно длинный стол, за которым мне пришлось сидеть с ним, потому что он беспокоился о короновирусе? Мы обсуждали это более четырех часов", - поделился Шольц.

Мирные переговоры России и Украины

В завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Формула мира Зеленского Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий. Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года. "Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта: полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;

полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей. Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию. "Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред