УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине

Анна Ярославская
28 марта 2024, 12:09
Посреднические инициативы для установления мира были всегда, заявил канцлер Германии.
Олаф Шольц, Владимир Путин
Путин должен вывести войска из Украины, сказал Олаф Шольц / Офис президента Украины, сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир в Украине возможен в любое время. Для этого российский диктатор Владимир Путин должен вывести войска из нашей страны.

По словам Шольца, посреднические инициативы для установления мира были всегда.

"Например, сразу после начала войны Россия и Украина вели прямые переговоры друг с другом. В то время переговоры провалились, потому что Россия использовала их только как предлог для одновременной переброски своих войск на восток для крупного наступления. Затем стали известны массовые убийства в Буче и Ирпене – невероятные преступления против прав человека, совершенные российскими вооруженными силами против гражданского населения. Это лишило переговоры всякой основы", - сказал Шольц в интервью изданию Märkische Allgemeine Zeitung.

видео дня

"Некоторое время спустя успешно обсуждалось соглашение о зерне. К сожалению, Путин в какой-то момент снова отменил его. И были разговоры о безопасности на Запорожской АЭС или об обмене пленными", - добавил канцлер Германии.

Шольц отметил также, что ряд стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу.

"Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время. Все, что нужно сделать Путину, — это прекратить свою варварскую кампанию и вывести войска", - подчеркнул Олаф Шольц.

Также канцлер Германии рассказал, когда в последний раз разговаривал с Путиным.

"Наш последний телефонный звонок был в декабре 2022 года — до этого мы чаще разговаривали друг с другом. За несколько дней до войны мы подробно беседовали лично в Москве. Вы помните вечно длинный стол, за которым мне пришлось сидеть с ним, потому что он беспокоился о короновирусе? Мы обсуждали это более четырех часов", - поделился Шольц.

Мирные переговоры России и Украины

В завершении войны России и Украины ключевую роль может сыграть Китай, поскольку у КНР - "особые отношения" с РФ. Такое мнение озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.

Формула мира Зеленского

Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий.

Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года.

"Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта:

  • полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;
  • полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей.

Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию.

"Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине война на Донбассе Олаф Шольц война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Теракт в Крокус Сити Холл: в ГУР назвали цель Кремля и последствия для Украины

Теракт в Крокус Сити Холл: в ГУР назвали цель Кремля и последствия для Украины

12:33 Мир
Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине

12:09 Мир
Потери РФ огромные: Гуменюк назвала главную цель ВСУ на левом берегу Днепра

Потери РФ огромные: Гуменюк назвала главную цель ВСУ на левом берегу Днепра

10:46 Украина
Все главные новости

Популярное

Одно лицо с Леонтьевым: как выглядит 70-летняя жена певца 33640

Одно лицо с Леонтьевым: как выглядит 70-летняя жена певца

Привел, как жену: бывший муж Ани Лорак выгулял любовницу в Киеве 14673

Привел, как жену: бывший муж Ани Лорак выгулял любовницу в Киеве

Надо найти цифру 2 среди букв за 5 секунд: чрезвычайно сложная загадка 10636

Надо найти цифру 2 среди букв за 5 секунд: чрезвычайно сложная загадка

Что видит почти каждый перед смертью: медсестра назвала единственную вещь 5081

Что "видит почти каждый" перед смертью: медсестра назвала единственную вещь

Последние новости

12:48

Что случилось с Уильяма из-за рака у Кейт Миддлтон: детали

12:36

Женщина всю ночь спасала "ежика", но утром она узнала, что это за зверь

12:33

Теракт в Крокус Сити Холл: в ГУР назвали цель Кремля и последствия для Украины

12:24

Как назвать собаку-девочку: что делать, чтобы дать питомцу необычное имя

12:19

Чем можно заточить тяпку: простой способ, который выручит каждого дачникаВидео

Европа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – СамусьЕвропа может отправить войска в Украину, чтобы контролировать развал РФ – Самусь
12:09

Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине

12:02

Только самый умный найдет лестницу за 12 секунд: лучший способ проверить внимательность

12:00

Рубли не пахнут: предательница Ани Лорак пожалела россиян

11:59

Церковный праздник 29 марта: что нельзя делать в день святых мучеников

Реклама
11:48

Наталья Сумская рассказала, как цыганка нагадала ее маме ребенка

11:40

"Ситуация напряженная": в 3 ОШБр назвали 2 главных преимущества РФ возле Авдеевки

11:35

Нужны друг другу: Светлаков прокомментировал роман с Верой Брежневой

11:08

Будут ли поднимать тарифы на свет в Украине: ответ Минэнерго

10:55

Китайский гороскоп на завтра 29 марта: Быкам - споры, Тиграм - проблемы на роботе

10:55

Гороскоп на апрель 2024: Росс назвал трех лузеров месяцаВидео

10:46

Потери РФ огромные: Гуменюк назвала главную цель ВСУ на левом берегу Днепра

10:38

Деловой гороскоп на апрель-2024: астролог Влад Росс рассказал, кого ждет успех

10:37

Зачем класть топор в воду: полезный совет, о котором знает не каждый хозяин

10:24

Угроза ДРГ и новых ракетных ударов: Совет обороны Киева принял срочные решения

09:59

ВСУ применили новую тактику: немецкий топ-генерал оценил ситуацию на фронте

Реклама
09:53

"Отношение как ко второму сорту": чемпионка-путинистка разнылась из-за "унижения" россиян

09:49

Алла Пугачева попросила прощения: появились детали

09:38

Гороскоп на завтра 29 марта 2024: Львам - непонимание, Стрельцам - неожиданный доход

08:59

Зря поднял вопрос мобилизации: блогер Волошин посетовал на недопонимание украинцами

08:31

В Одессе прогремели взрывы: что известно

08:14

Оккупанты продвинулись возле Бахмута и подошли к Часовому Яру - ISW

08:14

Кто в Украине останется без пенсий: как немедленно проверить будущие выплаты

08:10

Сколько еще нам дадут в лоб для понимания законов глобального бытия?мнение

07:30

Гороскоп на апрель-2024: Скорпиона ждет помощь покровителя, Стрельца – полоса неудачЭксклюзив

07:02

Ночная атака "Шахедов": в Днепре, Харькове, Запорожье прогремели взрывы - что известноФото

06:10

Как купировать ракетный террор агрессора?мнение

05:55

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: нужно найти три ноля за 9 секунд

05:36

Ретроградный Меркурий в апреле 2024: когда можно и нельзя планировать поездкиВидео

04:35

Трамп может подтолкнуть Украину к капитуляции: эксперт назвал 2 сценария продолжения войны

03:32

Для чего 2 отверстия на чехле телефона: по назначению их почти не используютВидео

03:00

"Напела на новый замок": раскрыто сколько заработала Пугачева на новой песне

02:15

Сумская область под угрозой: эксперт раскрыл, как Путин может создать "санитарную зону"Видео

01:30

Действительно стал железным: Арнольд Шварценеггер перенес тяжелую операцию

00:56

Россия атаковала Украину беспилотниками: в Харькове прогремело несколько взрывов

00:09

Путин сразу же получит "пощечину": Подоляк сказал, как НАТО проучить Россию

Реклама
27 марта, среда
23:59

Полковник СБУ раскрыл план Путина по захвату Украины: готовят новое наступление

23:30

Буданов – о теракте в Крокусе: РФ как минимум с 15 февраля знала его подготовке

23:21

Соломия Витвицкая показала редкое фото с бойфендом-военным

23:17

"Полные гайки": актрисе Тышкевич стало хуже

22:49

Россия вечером выпустила по Украине ракеты: на юге прогремели взрывы

22:49

Предательница Соломко вышла замуж в СШАВидео

22:23

На восстановление одной из крупнейших в Украине ТЭЦ уйдут годы - Синегубов

22:19

Звезду "Бриллиантовой руки" экстренно госпитализировали

21:37

Пенсионер из Одессы признался в уважении к Путину и расхвалил егоВидео

21:34

Германия готовит срочную поставку снарядов украинской армии

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоСпорт с Анитой ЛуценкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять