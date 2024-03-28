Война убила его родителей: сеть растрогало фото воина на руинах родного дома

В результате российского ракетного удара 22 марта сразу 2 семьи военных в Хмельницком по сути остались без жилья и имущества.

https://glavred.info/ukraine/voyna-ubila-ego-roditeley-set-rastrogalo-foto-voina-na-ruinah-rodnogo-doma-10553729.html Ссылка скопирована

Военный до сих пор разбирает завалы своего с родителями дома / Коллаж Главред, фото: Альбина Карман

В результате ракетного удара по Хмельницкому российской стратегической авиацией 22 марта военный Евгений Корольков потерял родителей. Об этом в Facebook рассказала журналистка Альбина Карман, опубликовав фото военнослужащего вблизи завалов дома.

По словам журналистки, кроме родителей Евгения, ранения также получила его невестка Мария, жена старшего сына, который также военный. Женщина сейчас находится в реанимации.

"Хотела показать вам глаза этого доброго и сильного человека, который до сих пор разбирает завалы своего с родителями дома", - написала она. видео дня

В комментарии "Суспільному" Евгений Корольков отметил, что сейчас находится в отпуске и впоследствии должен снова отправиться на фронт.

К тому времени, говорит, хочет успеть убрать руины, потому что семья его и сына осталась без дома. Сейчас живут у друзей.

"Мы сейчас фактически бездомные, у нас нет ни жилья, ни имущества. Вот немного тех вещей, что были, что мы с собой в сумке взяли - все. Нет ни одеться, ни обуться, ни голову приклонить", - говорит мужчина.

Что известно о ракете Х-101 Х-101 - стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Ракета способна уничтожать движущиеся цели с точностью попадания до 10 м, пишет Википедия. По подсчетам Forbes, одна ракета Х-101 стоит 13 миллионов долларов.

Ракетный удар по Украине 22 марта - последствия обстрелов

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром 22 марта во время массированных обстрелов российские оккупанты нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров, отметив, что ракеты попали в объекты инфраструктуры и гражданские дома.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил попадание ракет в объекты генерации и распределения энергии в разных областях страны. По его словам, этот ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры является самым масштабным за последнее время.

В результате ракетных ударов было зафиксировано множество пострадавших и несколько погибших. Об этом сообщил руководитель МВД Игорь Клименко.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред