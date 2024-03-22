От взрыва дом взлетел на воздух и упал на другой: детали ракетного удара по Запорожью

Как видно из опубликованных губернаторном фото после ракетного удара в частном секторе один дом взлетел на воздух и приземлился на соседнее здание.

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Результаты ракетного удара по Запорожью 22 марта / коллаж Главред, фото Иван Федоров/Telegema

Очередной ракетный удар страны-агрессора РФ по Украине привел к серьезным разрушением и жертвам. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Telegram руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"По меньшей мере два человека пропали без вести. Четыре дома полностью разрушены, более 40 - повреждены. Таковы последствия 2-х вражеских ракетных ударов только по одной из улиц Запорожья. Спасатели из ГСЧС продолжают поисковую операцию и помогают людям", ‒ написал чиновник.

Как видно из опубликованных Федоровым фото после ракетного удара в частном секторе один дом взлетел на воздух и приземлился на соседнее здание.

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ДнепроГЭС - что о ней известно Днепрвская ГЭС (ДнепроГЭС) — гидроэлектростанция на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций, пишет Википедия. Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах являлась крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы.

В ходе Второй мировой войны Днепровская ГЭС была взорвана сначала советскими войсками в 1941 году, а затем - немецкими.

В 1944 году началось восстановление станции, а завершилось - в 1950-м с пуском последнего гидроагрегата. При этом мощность станции была увеличена. Собственником Днепровской ГЭС является государственная компания "Укргидроэнерго".

Ракетный удар страны-агрессора РФ по Украине 22 марта

Утром 22 марта во время массированного обстрела Украины российские оккупанты нанесли по Запорожью 12 ракетных ударов.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, под удар попали объекты инфраструктуры, пострадали гражданские дома.

Позднее патрульная полиция Запорожской области заявили во движение о автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Российские бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты из Каспийского региона. Кроме того, сообщалось о взлете самолетов МиГ-31К, носителей ракет "Кинжал".

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что зафиксированы попадания в объекты генерации и системы распределения в разных областях. По его словам, сейчас враг осуществляет самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время.

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