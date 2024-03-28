"Ситуация на границе и торговля в агросекторе": Шмыгаль в Польше встретился с Туском

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Варшава обсудят ситуацию на границе и ряд других вопросов.

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Денис Шмыгаль и Дональд Туск проводят двухсторонние переговоры / коллаж Главред, фото Telegram Д.Шмыгаля

Руководитель украинского Кабмина Денис Шмыгаль прибыл в Варшаву для проведения двухсторонних переговоров с польским коллегой Дональдом Туском. Такое сообщение появилось в Telegram-канале чиновника.

"Сегодня мы провели очередной раунд украинско-польских правительственных консультаций. […] Обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в нашем сотрудничестве. Уделили большое внимание сложным темам: ситуация на границе и торговля в агросекторе. Понимаем, как будем двигаться. […] Ожидаем от Польши конкретные ответы на предложенные нами шаги. Уже большая часть из них выполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта из России и Беларуси товаров, а также согласования нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска", ‒ написал Шмыгаль.

Правда, руководитель канцелярии польского премьер-министра Ян Грабец рассказал изданию TNV24, что в "самых проблемных сферах" со среды проходят переговоры и встречи отдельных польских и украинских министров. А 28 марта, кроме очной встречи премьеров, также запланированы переговоры правительственных делегаций.

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"Однако после этих переговоров трудно ожидать какого-то прорыва, какой-то конкретной договоренности, например в вопросах сельского хозяйства. Мы все еще ведем диалог, и обе стороны, по крайней мере на сегодняшний день, не полностью удовлетворены", — сказал Грабец.

Кто такой Денис Шмыгаль? Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. До назначения на пост главы правительства в период с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года был председателем Ивано-Франковской областной администрации. До государственной службы работал топ-менеджером на предприятиях бизнесмена Рината Ахметова – ДТЭК Западэнерго и ДТЭК Бурштынская ТЭС.

Ситуация на украинско-польской границе - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Украина предложила Польше "План взаимопонимания" для деблокады польско-украинской границы. Правительство Украины разработало пять шагов, направленных на решение этой проблемы.

Польские фермеры сталкиваются с проблемой экспорта аграрной продукции в Россию и Беларусь, поскольку все группы украинских товаров транзитом проходят через Польшу. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

28 февраля представители Украины и Польши провели переговоры по разблокированию границы. Торговый представитель Украины Тарас Качка поделился информацией о последнем раунде переговоров с Польшей по разблокированию границы.

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