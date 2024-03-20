В Польше заблокировали движение автобусов на одном из пунктов пропуска: что известно

В Польше начали блокирование движения автобусов на пункте пропуска "Медыка-Шегини". Польские протестующие сообщают, что будут пропускать только по 1 автобусу на въезд и на выезд из Украины с интервалом в 2 часа. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Государственной пограничной службы Украины.
Отмечается, что о намерении польских протестующих блокировать пассажирские автобусы сообщили польские пограничники.
В пресс-релизе говорится, что блокирование движения автобусов началось сегодня около 11:10. Организаторы акций остановили движение на дороге перед пунктом пропуска "Медика", который является смежным с украинским пунктом пропуска "Шегини".
Польские протестующие намерены осуществлять пропускать только по одному автобусу в два часа как для въезда в Украину, так и для выезда. В ГПСУ добавили, что продолжительность блокировки пока неизвестна.
"Просим перевозчиков и граждан, которые планируют поездку через украинско-польскую границу, учесть эту информацию. О восстановлении ритмичного движения пассажирских автобусов в пункте пропуска "Шегини" будет сообщено дополнительно на ресурсах Госпогранслужбы", - отметил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "РБК-Украина".
Почему польские фермеры блокируют границу?
20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой бастующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной".
За все время "пограничных" забастовок произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастны к акциям протеста.
Ситуация на украинско-польской границе
Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина предложила Польше "План взаимопонимания" для деблокады польско-украинской границы. Правительство Украины разработало пять шагов, направленных на решение этой проблемы.
Польские фермеры сталкиваются с проблемой экспорта аграрной продукции в Россию и Беларусь, поскольку все группы украинских товаров транзитом проходят через Польшу. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.
28 февраля представители Украины и Польши провели переговоры по разблокированию границы. Торговый представитель Украины Тарас Качка поделился информацией о последнем раунде переговоров с Польшей по разблокированию границы.
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