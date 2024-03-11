Протестующие в Польше останавливают автобусы и держат украинцев: ответ Украины

Польские протестующие прибегли к новой провокации на границе с Украиной.

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Протестующие в Польше останавливают автобусы и держат Украинцев / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Протестующие поляки, которые заблокировали границу с Украиной, стали останавливать автобусы с украинцами. Пассажиров держат без каких-либо объяснений. Об этом сообщил министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на своей странице в сети Х.

Согласно его словам, с границы с Польшей поступили неприятные новости. Протестующие в качестве провокации приступили к остановке гражданских автобусов, которые следуют в Польшу.

"Пассажиров держат без каких-либо объяснений. Подчеркиваем, что эти действия недопустимы по отношению к гражданам Украины", – сообщил министр. видео дня

К слову, во время военного положения чаще всего пассажирами этих автобусов являются женщины с детьми, социально незащищенные слои населения, а также военные, которые отправляются на учения.

"Попытка сделать их заложниками протеста выглядит неуместной для цивилизованного мира", – добавил Кубраков.

Реакция Украины

В ответ на блокировку гражданских автобусов на границе с Польшей, украинский консул отправился на пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Василий Зварич.

"В связи с появлением информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуске, на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине. Консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов", - заявил посол.

Также на ситуацию отреагировали украинские пограничники. Согласно их словам, на границе не зафиксировано проблем с проездом пассажирского транспорта. Однако в ГПСУ не исключают, что движение транспорта может быть осложнено на расстоянии от границы из-за протестующих.

"Государственная пограничная служба Украины не получала информации от польской стороны, что протестующие на территории Польши ограничивают или блокируют движение для автобусов. То, что мы фиксируем в наших пунктах пропуска: автобусы после оформления выезжают в сторону Польши и смежная сторона их принимает, а также то что автобусы прибывают из Польши в Украину. Дать полную оценку тому, что происходит на территории Польши, я не могу. Надеюсь, что польские протестующие не блокируют движение для автобусов, но учитывая, что они находятся на автодорогах, ведущих к и от границы, нельзя исключать, что проезд автобусов через эти блокадные места может быть затруднен", - заявили в ГПСУ.

Почему польские фермеры блокируют границу? 20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой бастующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной". В течение всего времени "пограничных" стычек произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастны к акциям протеста.

Ситуация на границе с Польшей

Как сообщал Главред, проблемой польских фермеров является экспорт аграрной продукции из России и Беларуси. Все группы украинских товаров идут через Польшу транзитом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

Также, в разгар блокады украинской границы Польша активно закупает российскую агропродукцию через территорию Беларуси. Тысячи польских грузовиков перевозят в Польшу через белорусскую границу российскую агропродукцию, говорится в расследовании, которое публикует в YouTube Украинская правда.

Однако, 28 февраля представители Украины и Польши провели переговоры о разблокировании границы. Торговый представитель Украины Тарас Качка в своем Facebook поделился информацией о последнем раунде переговоров с Польшей по разблокированию границы.

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