Польша временно закроет границу с Украиной для транзита агропродукции - СМИ

Власти Польши договорились с фермерами, которые уже несколько месяцев протестуют, и подписали соглашение о дотациях на тонну зерна и временном закрытии границы с Украиной для транзита некоторых сельскохозяйственных продуктов.
Как пишет издание Polskie Radio, документ подписали представители фермеров, а также министр сельского хозяйства Чеслав Секерский и государственный секретарь министерства Михал Колодзейчак.
"Договоренность предусматривает сохранение нынешнего эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины, которое действует с середины сентября прошлого года. Оно касается, в частности, пшеницы, кукурузы, пшеничной муки, рапса и подсолнечника", - отметили в издании.видео дня
Кроме того, министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит этих продуктов по польской территории с 1 апреля этого года.
В подписанном документе обе стороны также считают необходимым разработать детальные правила торговли агропродовольственными товарами между Польшей и Украиной, но также подчеркивают, что сложная ситуация в сельском хозяйстве является результатом агрессии России против Киева.
В соглашении представители фермеров заявляют о поддержке правительством своей страны изменений в "Зеленое соглашение".
Почему польские фермеры блокируют границу?
20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой бастующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной".
За все время "пограничных" забастовок произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастны к акциям протеста.
Напомним, что протестующие в Польше останавливают автобусы и держат украинцев. Пассажиров держат без каких-либо объяснений. Александр Кубраков заявил, что во время военного положения чаще всего пассажирами этих автобусов являются женщины с детьми, социально незащищенные слои населения.
Украина и Польша провели переговоры по деблокаде границы. По результатам переговоров Украины и Польши по деблокаде границы, стороны смогли найти общий язык и будут вместе работать над контруктивным решением.
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