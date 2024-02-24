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"Решить деньгами": эксперт раскрыл, что будет с отношениями Польши и Украины

Юлия Закрепа
24 февраля 2024, 13:34
Петр Кульпа рассказал, как польская блокада границы скажется на двусторонних отношениях Польши и Украины.
'Решить деньгами': эксперт раскрыл, что будет с отношениями Польши и Украины
Как решится проблема на польской границе / коллаж: Главред, фото: Telegram Информатор Украина, скриншот: видео

В интервью Главреду директор программы "Школа министров" Киевской школы государственного управления имени Сергея Нижного, бывший министр труда Польши Петр Кульпа рассказал, если вопрос блокады польской границы в ближайшее время не решится, как это скажется на двусторонних отношениях Польши и Украины.

"Этот вопрос будет решен. Мне кажется, что это вопрос не Польши и Украины, а Украины и Европейского Союза. Здесь решение только за Брюсселем, потому что мы сейчас видим Польшу, к протестам присоединилась Чехия, и, в принципе, может быть еще Венгрия, Словакия, Румыния, а также соседи этих стран, которые со временем также будут подвергаться этой безответственной политике", - отметил эксперт.

Кульпа подчеркнул, что здесь должна действовать администрация Брюсселя - есть программы, есть агентства в каждой из стран, которые занимаются скупкой продукции на рынке.

"В принципе, этот вопрос сегодня можно решить деньгами - эти средства должны быть применены, чтобы разрешить кризис и выиграть время, чтобы вернуться к этому вопросу через год. Потому что иначе все это плохо закончится", - пояснил он.

Смотрите интервью Петра Кульпы Главреду о причинах польской блокады:

Кто такой Петр Кульпа

Петр Кульпа-польский политический деятель.

Бывший генеральный директор польской системы общественного здравоохранения (2009-2014 гг.), председатель правительственного комитета по реформе медицинского страхования, бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО, юридический советник департамента стратегии высшего органа аудита Польши, работал во многих странах экспертом международной организации труда, Всемирной организации здравоохранения, Совета Европы.

Министр труда Республики Польша (2004-2005 гг.) с 2018 года работает экспертом программ ЕС по вопросам государственного управления в Украине. B 2014 г. руководил в Киеве проектом ЕС по реформе Государственной службы Украины.

Блокада польской границы

Напомним, что польские фермеры объявили о полной блокаде украинских перевозок с 20 февраля и перекрыли границу с Украиной. В профсоюзе польских фермеров "Солидарность" объясняют блокаду границы с Украиной неконтролируемым притоком товаров в Польшу.

Стало известно, что Польша допускает полное эмбарго на с / х продукцию из Украины. Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман отметил, что поддерживает протесты фермеров, потому что те, мол,"протестуют за справедливое дело".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на границе с Польшей. По словам президента Украины ситуацию польско-украинской границе нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное. Для решения данной ситуации необходимы совместные и рациональные действия.

23 февраля украинское правительство прибыло на границу с Польшей, однако встреча с польским правительством не состоялась. Президент Украины предложил руководству Польши встретиться на границе, чтобы договориться и найти компромисс как равные партнеры и союзники.

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