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Высыпали тонны навоза: в Польше "поздравили" посла РФ с годовщиной вторжения в Украину

Анна Ярославская
24 февраля 2024, 14:57
Активисты считают, что пора выдворить российских дипломатов из Польши.
Акция в Польше
Активисты в Польше высыпали навоз возле дома российского посла / Коллаж: Главред, фото: Укринформ

Утром 24 февраля активисты оригинально "поздравили" российского посла в Польше Сергея Андреева со второй годовщиной полномасштабного вторжения РФ в Украину. Они призывают польские власти выдворить из Польши всех российских дипломатов и закрыть российское посольство.

Как передает Укринформ, возле резиденции Андреева в городе Констанцин-Езёрна под Варшавой активисты высыпали огромную кучу навоза, в который вонзили окровавленный триколор.

Послу России в Польше высыпали под резиденцией две тонны навоза
Послу России в Польше высыпали под резиденцией две тонны навоза / Фото: Укринформ

Кроме того, активисты разместили возле резиденции табличку с надписью "Россия = де**мо! Мы не хотим вас видеть в Европе! Убирайтесь прочь!".

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Активисты развернули баннер с надписью
Активисты развернули баннер с надписью "Россия = де**мо!" / Фото: Укринформ

"Мы хотели послать четкий сигнал польским властям и Европейскому Союзу. Пора выдворить российских дипломатов из нашей страны. Россия несет ответственность не только за преступную агрессию против Украины, но и за продолжающуюся гибридную войну. Российские агенты влияния привели к массовым беспорядкам по всей Европе, в том числе на польско-украинской границе", - заявил польский активист Доминик.

"Пока мы будем терпеть деятельность российских псевдодипломатов и фабрик троллей, угроза конфликта в глобальном масштабе будет только расти", - добавил он.

Остальных российских дипломатов в Варшаве сегодня разбудили звуки взрывов, выстрелов и воздушной тревоги, чтобы имитировать условия, в которых украинцы просыпаются от действий России в течение последних 10 лет.

"Таким образом мы также хотим призвать польские власти выдворить из Польши всех российских дипломатов и закрыть российское посольство. Как, например, это сделали власти стран Балтии еще в 2022 году. Я не понимаю, что представители этого преступного режима до сих пор делают в Польше?", – отметил участник акции Николай Петрига.

Что происходит на польско-украинской границе

Польские фермеры объявили о полной блокаде украинских перевозок с 20 февраля и перекрыли границу с Украиной. В профсоюзе польских фермеров "Солидарность" объясняют блокаду границы с Украиной неконтролируемым притоком товаров в Польшу.

На митинге в Гожичках заметили баннер с надписью "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями".

Кроме того, неизвестные высыпали на землю украинское зерно. Они открыли три зерновоза с рапсом на станции "Дорогуск", которые направлялись из Украины в Германию.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству Польши в связи с протестами польских фермеров и блокадой границы. Он предложил Дуде и Туску встретиться на границе. Однако 22 февраля Туск отказал Зеленскому в визите на границу.

Уже 23 февраля Зеленски рассказал, что правительство Украины во главе с премьер-министром приедет на границу для встречи с польскими коллегами.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами прибыл на польскую границу для урегулирования вопроса с блокадой. Но польское правительство не приехало на встречу. Поэтому Шмыгаль опубликовал обращение к Польше, в котором объяснил позицию Украины.

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новости Польши вторжение России война России и Украины
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