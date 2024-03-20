'Макрону что-то известно': журналист назвал город, который РФ может атаковать ядеркой

Журналист отмечает, что любые ядерные провокации России с запуском ядерных ракет получит немедленный симметричный ответ от западных стран.

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Журналист назвал город, который РФ может атаковать ядеркой / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин может прибегнуть к применению ядерного оружия. В данном случае, ситуация будет развиваться очень непредсказуемо и скачкообразно. Об этом во время чата на Главреде заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Куда именно будет нанесен удар, я тоже не могу сказать точно, потому что я не Ванга и у меня нет инсайда из российского генштаба. Единственное, что я могу сказать: Путин использует весь арсенал, который у него есть. Не знаю, атакует ли он Париж этим летом (как вы знаете, в Париже должна состояться Олимпиада), но я знаю точно, что господину Макрону что-то известно, ему что-то такое сказали, что его очень сильно вскипело. Поэтому Макрон так закусил удила и стал делать то, что он делает", - отмечает журналист.

Он также предположил, что этим важным знанием относительно возможного использования Россией ядерного оружия Макрон поделился с Шольцем, Сунаком и, возможно, Байденом.

"Не знаю, как и в какой степени поделился, но он точно что-то знает. Также знает это и окружение Макрона, и французские политики. Если даже Марин Ле Пен была вынуждена осудить вторжение России в Украину. А она все-таки протеже Путина, Кремль ее спонсировал", - добавляет Сотник.

Публицист указывает, что у Путина будет возможность осуществить лишь один залп. Это не обязательно означает запуск одной ракеты - это может быть запуск сразу нескольких ракет.

"Я не знаю, в каком количестве у него все это дело летает. И не знаю, успеет ли Запад нанести превентивный удар. Но я точно знаю, что для того, чтобы нанести удар ракетами стратегического назначения, теми же Ярсами или ракетами шахтного базирования, нужно прогревать шахты, готовить запуск", - указывает Сотник.

Смотрите видеоверсию чата с Александром Сотником:

Он подчеркивает, что пока это будет происходить, американцы, британцы, французы, у которых очень мощная разведка, уже будут в курсе всех подробностей. На каждую из этих шахт уже приходится по 10-15 западных ракет, готовых к использованию, чтобы уничтожить шахту. Сотник отмечает, что Европа, Америка, Канада - все они готовы к такому развитию событий.

"Чтобы ударить тактической ядерной ракетой, нужно вывезти саму ракету из ангара. И все это перемещение тоже будет наблюдаться. Все все все видят. И так просто запустить ракету, не предупредив об этом страны НАТО, не получится - произойдет превентивный удар (если Россия не предупредит, что это учения)", - резюмировал журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Ядерные угрозы Путина

Напомним, как ранее сообщал Главред, Путин запугивает мир возможностью ядерной войны. Он подчеркнул это во время обращения к Федеральному собранию, указав, что Россия уже использует ракеты "Кинжал" и "Циркон" в рамках так называемой "СВО". Также продолжаются испытания крылатой ракеты "Буревестник" и системы "Посейдон".

По данным Bloomberg, Путин разрабатывает планы для возможного ядерного удара. Россия также работает над развитием космического потенциала для уничтожения спутников с помощью ядерного оружия.

В то же время, в США готовили планы по ответу на возможную ядерную атаку со стороны РФ против Украины. В Белом доме считали, что симметричное применение ядерного оружия может поощрить Путина и других авторитарных лидеров к использованию ядерного арсенала.

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