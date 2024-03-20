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"Абсолютно решающий период для Украины": Туск предупредил о новой угрозе

Юрий Берендий
20 марта 2024, 12:16
Туск отметил, что польское правительство готовится к любым сценариям развития событий, в том числе и к возможной агрессии со стороны России против стран Европы.
'Абсолютно решающий период для Украины': Туск предупредил о новой угрозе
Туск сделал важное заявление о войне России против Украины / Коллаж Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул , что ближайшие полгода будут решающими в контексте российской агрессии против Украины. Он призвал сделать все возможное для обеспечения Украины боеприпасами и подготовить защиту Европы. Об этом он заявил на пресс-конференции в Варшаве, сообщает Укринформ.

Он подчеркнул, что все его международные разговоры с различными лидерами сейчас нацелены на то, как подготовить Европу к возможной агрессии. Эти разговоры происходят на уровне Брюсселя, Веймарского треугольника, Вышеградской группы и со скандинавскими странами.

"Мы не знаем, на сколько процентов эта угроза реальна, но она точно реальна. Речь идет о 10% или 80%, но она есть, и ни одна страна не может себе позволить игнорировать эту угрозу, особенно когда все союзники только об этом говорят",- подчеркнул Туск.

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Туск добавил, что его правительство сосредотачивается на подготовке Польши к любому возможному сценарию развития событий.

"Это касается и бомбоубежищ и обмундирования и поддержки для войск теробороны, гражданской защиты, критической инфраструктуры", - подчеркнул Туск.

Он отметил, что правительство будет накапливать запасы и перенаправлять средства на различные мероприятия, связанные с российской агрессией. Туск также подчеркнул, что ближайшие полгода будут "абсолютно решающими", поэтому необходимо отправить в Украину как можно больше боеприпасов и наладить их производство внутри страны. Он отметил, что в этом контексте Польша действует очень активно.

Кто такой Дональд Туск?

Дональд Францишек Туск - польский политик кашубского происхождения, премьер-министр Польши (2007-2014; с 2023), Председатель Европейского Совета (2014-2019), соучредитель и председатель партии "Гражданская платформа", бывший заместитель председателя Сената. Был заместителем председателя партии "Союз Свободы", в 1980-х годах участвовал в деятельности движения "Солидарность" пишет Википедия.

Помощь ЕС для Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал страны Европы быть готовыми к различным сценариям развития событий и возможной военной агрессии со стороны России. В то же время, он подчеркнул важность поставок в Украину оружия и боеприпасов.

18 марта Совет министров иностранных дел Европейского Союза окончательно принял решение о выделении дополнительных €5 млрд на военную помощь Украине через Европейский фонд мира.

С 1 февраля 2024 года Европейский Союз единогласно проголосовал за пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро в рамках бюджета ЕС. Об этом сообщил Председатель Европейского совета Шарль Мишель.

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