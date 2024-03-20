Ожесточенные бои: россияне перешли в наступление на важном направлении - Лысогор

В Луганской ОВА отметили, что россияне пытаются осуществить прорыв на Терновском направлении и заставить украинских военных отступить с занятых позиций.

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В ОВА рассказали о боях на Луганщине / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупационные войска проводят фактически круглосуточные наземные атаки на позиции Сил обороны Украины в районе Белогоровки и Серебрянского лесничества. Кроме того, продолжаются ожесточенные бои на Терновском направлении. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, оперативная обстановка на Луганщине не изменилась, однако враг заметно меньше использует КАБы для ударов по позициям украинских защитников.

"Россияне продолжают обстрелы как ствольной артиллерией, так и системами залпового огня, минометными системами. Продолжаются тяжелые бои, вчера и сегодня утром враг пытался прорываться на Терновском направлении", - подчеркнул Лысогор. видео дня

Артем Лысогор сообщил, что Серебрянское лесничество и Белогоровка постоянно подвергаются наземным атакам со стороны российских войск. Оккупанты пытаются прорваться любой ценой, чтобы заставить украинских воинов отступить.

"Но ребята наносят четкие поражения оккупантам, продавливая и уничтожая вражеские системы залпового огня, обнаруживая их дронами", - добавил Лысогор.

Кто такой Артем Лысогор Артем Лысогор - украинский общественно-политический деятель, полицейский. Председатель Луганской ОГА (с 12 апреля 2023 года). Кавалер ордена "За мужество" III степени (2022), сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные находятся в автичной обороне, воздерживаясь от широкомасштабных военных операций. Эта стратегия обусловлена различными факторами, включая общую ситуацию на фронте. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Главное управление разведки Минобороны Украины в ночь на 20 марта атаковало дронами аэродром в российском Энгельсе. Результаты атаки уточняются.

Бойцы 65-й бригады Вооруженных сил Украины рассказали о неудачах во время летнего контрнаступления в Запорожской области. По их словам, командование либо не имело достаточной разведки, либо недооценило количество российских войск.

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