Ночную атаку на Энгельс провели бойцы ГУР, цели были поражены - СМИ

В городе Энгельс Саратовской области ночью 20 марта прогремело от двух до четырех взрывов. Там расположен военный аэродром.

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Атаку на Энгельс осуществило ГУР - СМИ / Фото: 43 отдельная механизированная бригада, Википедия

Главное управление разведки Минобороны Украины в ночь на 20 марта атаковало дронами российский город Энгельс, где расположен аэродром. Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

По словам собеседника издания, это была "плановая работа ГУР Минобороны Украины". Результаты атаки уточняются.

видео дня

Как пишет УНИАН со ссылкой на источник, цели были поражены.

"Плановая работа ГУР. Цели поражены. Результаты уточняются", - говорится в сообщении.

Ночная атака на Энгельс - что известно

В городе Энгельс Саратовской области ночью 20 марта прогремело от двух до четырех взрывов.

В сети появилось видео атаки на Энгельс:

В Минобороны РФ заявили о том, что силы ПВО уничтожили "пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Белгородской (1 БпЛА) и Саратовской (4 БпЛА) областей".

Как сообщает Telegram-канал Astra, атака четырех беспилотников на Энгельс Саратовской области произошла в 5:36 утра. Три дрона упали на территорию военного аэродрома. Пострадавших нет. О повреждениях неизвестно.

Отметим, в Энгельсе находится военно-воздушная база Военно-воздушных сил России - "Энгельс-2". Расстояние от этого аэродрома до ближайшей территории, подконтрольной Украине, составляет около 700 километров.

Аэродром "Энгельс" на карте / google.com/maps

"Энгельс-2" является одной из крупнейших и технически оснащенных авиабаз в РФ, в частности, служит базой для стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Кроме того, это единственное место в России, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.

С февраля 2022 года авиабаза в Энгельсе используется для масштабных авиаударов по Украине. 26 декабря 2022 года после атаки на аэродром погибли трое российских военнослужащих.

Удары по НПЗ в России

Рано утром 16 марта дроны атаковали НПЗ в Самарской области. Пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов на территории Сызранского НПЗ. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ.

В ночь на 15 марта украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области страны-агрессора РФ. По данным украинских СМИ, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

Издание Bloomberg 14 марта писало, что вследствие атак украинскими беспилотниками в минувшие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России. Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов намекнул, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы страны-арессора РФ будут продолжаться.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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