'Система готова': журналист назвал последний год правления Путина

Журналист отметил, что последний срок российского диктатора Путина запомнится столкновением с НАТО, а российская система уже готова к будущей эскалации.

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Журналист рассказал, чем запомнится новый срок Путина / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Новый президентский срок Путина может запомниться для Украины и мира угрозой полномасштабной ядерной войны. Одннак, этот срок Путина, вероятно, будет последним для диктатора. Об этом во время чата на Главреде заявил журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

"Этот срок Путина (до 2030 года - ред.), думаю, будет последним. И он будет ядерным. В 2018 году я говорил, что Путин будет балансировать на грани ядерной войны, будет много ядерного шантажа, много будет крутиться вокруг ядерного оружия", - отметил журналист.

Кроме этого, он напомнил, что в 2018 году высказывал мнение о вероятном наступлении Путина на территорию Украины с целью ее полной оккупации и это предсказание действительно сбылось.

"Этот срок запомнится столкновением с НАТО. Это запомнится последним решающим экзистенциальным махачем России с Западом. Система к этому готова, она расписалась в этом, нарисовала 87% голосов и сказала: "Давай", - резюмировал Сотник.

Смотрите видеоверсию чата с Александром Сотником:

Кто такой Александр Сотник Александр Сотник (творческое имя - Саша Сотник) - писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 года подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

Ядерные угрозы Путина

Президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, что его страна "готова к ядерной войне".

В то же время, в Белом доме отметили, что президент США Джо Байден знает о новых заявлениях российского лидера Владимира Путина о возможном использовании ядерного оружия. Однако в США не видят причин для изменения своей ядерной стратегии.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на ядерные угрозы российского лидера Владимира Путина, отметив, что "неуместно угрожать" французам, поскольку они также имеют ядерное оружие.

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