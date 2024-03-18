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Лучше не станет: у Зеленского сказали, почему Путин говорит о "санитарной зоне"

Ангелина Подвысоцкая
18 марта 2024, 18:34
Российский диктатор лишь подтверждает, что война в Украине будет обостряться.
Путин, Подоляк
Подоляк заговорил о создании "санитарной зоны" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин захотел создать на территории Украины так называемую "санитарную зону". Однако это не значит, что он хочет заморозить войну, конфликт будет лишь обостряться. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает The Guardian.

Он убежден, что таким заявлением Путин четко дал понять, что будет усиливать войну против Украины.

"Это прямое манифестное заявление о том, что война будет только обостряться", – сказал Подоляк.

видео дня

Что такое санитарная зона?

Санитарно-защитная зона - территория, на которой запрещается строить жилые дома, объекты социальной инфраструктуры или те, которые связаны с постоянным пребыванием людей. В целом такие зоны создают вокруг предприятий, которые являются источниками выделения вредных веществ, запахов, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных волн, электронных полей, ионизирующих излучений и тому подобное. Об этом сообщает Википедия.

Напомним, что российский диктатор Путин отчитался о боях в двух областях России и пожаловался на Украину. Глава Кремля Владимир Путин, пытаясь оправдать заход в Россию ополченцев РДК и ЛСР, обвинил во всем Украину, но никаких доказательств не предоставил.

После ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматум. Они убеждены, что России необходимы немедленные и коренные изменения и назрела "необходимость глубокой трансформации отношений власти с народом".

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Михаил Подоляк
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