После ударов по целям в РФ российские повстанцы поставили Путину ультиматум

В РФ исчезла даже видимость избирательного процесса, заявили представители РДК, ЛСР и Сибирского батальона.

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Повстанцы РФ обратились к диктатору Владимиру Путину / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

К диктатору Владимиру Путину обратились российские повстанцы, которые ведут вооруженную борьбу против кремлевского режима.

Представители Русского добровольческого корпуса, легиона Свобода России и Сибирского батальона записали совместное обращение к "бункерному" диктатору и призвали его выйти с ними на связь.

Добровольцы РФ подчеркнули, что уже несколько дней Белгород, Белгородская и Курская области являются зоной активных боевых действий, но путинская администрация препятствует эвакуации населения, несмотря на призывы русских добровольцев,

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"В связи с этим, исключительно из-за твоих амбиций, продолжают страдать и гибнуть мирные люди. Мы призываем тебя прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий", — заявили представители они.

По их словам, так называемые выборы в РФ давно превратились в "полный фарс" и призвали диктатора прекратить "загонять простых людей для участия в твоем спектакле на избирательные участки под бомбы и артиллерийские снаряды".

"Даже принудительное волеизъявление невозможно, когда звучат сигналы воздушной тревоги! Ты давно утратил свою легитимность, а в нынешних обстоятельствах исчезла даже видимость избирательного процесса", — уверены повстанцы РФ.

Они убеждены, что России необходимы немедленные и коренные изменения и назрела "необходимость глубокой трансформации отношений власти с народом, откровенного разговора о новых и справедливых общественных правилах".

"Если ты готов обсуждать будущее нашей страны без диктатуры и авторитаризма — мы со своей стороны готовы к такому разговору. Если у тебя ещё сохранились мужество и ответственность — выходи с нами на связь удобным для тебя способом", — добавили добровольцы РДК, ЛСР и Сибирского батальона.

Смотрите видео - повстанцы поставили Путину ультиматум:

/ Скриншот

Что известно о российском добровольческом корпусе (РДК) Российский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

Операция повстанцев на территории РФ

Ранее в Легионе "Свобода России" заявили, что их добровольцы полностью взяли под контроль пгт Теткино Курской области. "пгт Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", - рассказали в ЛСР.

В свою очередь в "Русском Добровольческом Корпусе" опубликовано видео, где российские солдаты оставляют свои позиции и убегают. "Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населённые пункты, техника и, в первую очередь, граждане РФ, брошенные и ненужные", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в РДК заявляли о том, что Россия скукожится до Подмосковья. Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.

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