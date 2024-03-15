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Путин отчитался о боях в двух областях России и нажаловался на Украину

Андрей Ганчук
15 марта 2024, 18:17
Глава Кремля Владимир Путин, пытаясь оправдать заход в Россию ополченцев РДК и ЛСР, обвинил во всем Украину, но никаких доказательств не предоставил.
Путин, ополченцы
Путин обвинил Украину в якобы попытке сорвать ему перевоборы / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Постоянный президент страны-агрессора России Владимир Путин бездоказательно обвинил Украину в якобы атаках на Белгородскую и Курскую области. По словам главы Кремля, Киев, мол, пытается таким образом сорвать ему перевыборы.

Как сообщили пропагандисты РИА Новости, на заседании Совбеза РФ он обвинил Украину в попытке сорвать "президентские выборы".

"Своими атаками киевский режим пытается сорвать процесс голосования и запугать людей в приграничных с Украиной областях", - сказал Путин.

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Также он обвинил Киев в, мол, попытках отвлечь внимание от "положения дел на линии соприкосновения".

"Противник пытается отвлечь внимание от реального положения дел на линии соприкосновения, совершая провокации", - подчеркнул Владимир Путин.

Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях

Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои.

Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область.

Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области.

Операция ополченцев в России продолжается.

Выборы президента России

В период с 15 по 17 марта страна-агрессор Россия проводит "выборы президента". "Одержать" так называемую победу должен Владимир Путин. Он у руля в Кремле с 2000 года, с перерывом на президентский срок Медведева.

В оккупации на "выборах" Путина разрешат голосовать без паспорта, ранее сообщали в Центре национального сопротивления при ССО Украины. На оккупированных территориях украинцы в большинстве своем отказываются от российских паспортов.

У оккупационных войск России выборы начались еще раньше – им скомандовали "голосовать" досрочно. На базе их голосования Москва собирается организовать фундамент для последующей фальсификации так называемых результатов голосования.

Выборы в России 2024

8 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил об участии в выборах в 2024 году.

Центризбирком РФ утвердил трехдневное голосование на выборах президента РФ, это произойдет впервые. Выборы продлятся 15, 16, 17 марта. Досрочное голосование будет проходить с 25 февраля по 14 марта.

В ЦИК РФ также заявили, что хотят провести выборына временно оккупированных территориях.

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война России и Украины Легион Свобода России Русский добровольческий корпус (РДК)
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