Путин отчитался о боях в двух областях России и нажаловался на Украину

Глава Кремля Владимир Путин, пытаясь оправдать заход в Россию ополченцев РДК и ЛСР, обвинил во всем Украину, но никаких доказательств не предоставил.

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Путин обвинил Украину в якобы попытке сорвать ему перевоборы / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Постоянный президент страны-агрессора России Владимир Путин бездоказательно обвинил Украину в якобы атаках на Белгородскую и Курскую области. По словам главы Кремля, Киев, мол, пытается таким образом сорвать ему перевыборы.

Как сообщили пропагандисты РИА Новости, на заседании Совбеза РФ он обвинил Украину в попытке сорвать "президентские выборы".

"Своими атаками киевский режим пытается сорвать процесс голосования и запугать людей в приграничных с Украиной областях", - сказал Путин. видео дня

Также он обвинил Киев в, мол, попытках отвлечь внимание от "положения дел на линии соприкосновения".

"Противник пытается отвлечь внимание от реального положения дел на линии соприкосновения, совершая провокации", - подчеркнул Владимир Путин.

Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои. Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область. Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области. Операция ополченцев в России продолжается.

Выборы президента России

В период с 15 по 17 марта страна-агрессор Россия проводит "выборы президента". "Одержать" так называемую победу должен Владимир Путин. Он у руля в Кремле с 2000 года, с перерывом на президентский срок Медведева.

В оккупации на "выборах" Путина разрешат голосовать без паспорта, ранее сообщали в Центре национального сопротивления при ССО Украины. На оккупированных территориях украинцы в большинстве своем отказываются от российских паспортов.

У оккупационных войск России выборы начались еще раньше – им скомандовали "голосовать" досрочно. На базе их голосования Москва собирается организовать фундамент для последующей фальсификации так называемых результатов голосования.

Выборы в России 2024 8 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил об участии в выборах в 2024 году. Центризбирком РФ утвердил трехдневное голосование на выборах президента РФ, это произойдет впервые. Выборы продлятся 15, 16, 17 марта. Досрочное голосование будет проходить с 25 февраля по 14 марта. В ЦИК РФ также заявили, что хотят провести выборына временно оккупированных территориях.

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