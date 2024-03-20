Макрон об отправке войск в Украину: "Мы должны быть готовы защищать республику"

Эммануэль Макрон отметил, что война продолжается в "1500 км от наших границ, это очень мало".

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Эммануэль Макрон заявил, что демократии нужно всегда защищать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, defense.gouv.fr/

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал новое заявление относительно отправки войск НАТО в Украину. В частности, во время визита в Марсель он ответил на обеспокоенность в связи с такой возможностью.

По словам Макрона, страхи являются "необходимым осознанием", передает TF1 Info.

"Я считаю важным, чтобы наша молодежь понимала, что такое конфликт в Украине", — отметил президент Франции.

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Он добавил, что война продолжается в "1500 км от наших границ, это очень мало".

Макрон также отметил, что "наши демократии нужно всегда защищать", и что "угроза есть, поэтому мы должны быть готовы защищать" Республику.

"Если бы Украина пала, если бы мы решили ее покинуть (...), последствия были бы прямыми для нас, потому что где бы остановилась империалистическая власть, если бы она могла продвинуться так близко к нам?" – сказал президент Франции.

Заявления Макрона об отправке войск в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона. Предложение начальника штаба обороны Франции генерала Тьерри Буркхарда, как отмечает Даалдер, включало укомплектование оборонительных систем, обучение сил в Украине, начало киберопераций и предложение помощи в разминировании.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

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