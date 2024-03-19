Россияне уменьшили интенсивность атак на фронте: в ВСУ назвали главную причину

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что уменьшение активности россиян на фронте связано с несколькими факторами.

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В ВСУ рассказали, с чем связано уменьшение активности боевых действий / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Украинские военные активно удерживают оборонительные позиции, при этом не проводя широкомасштабных военных операций. Такая стратегия обусловлена различными факторами, включая текущую ситуацию на фронте. На большинстве направлений уменьшается активность вражеских атак. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 канала.

По его словам, численные показатели российских военных, находящихся на передовой, примерно равны, что отражается в статистике уничтоженных врагов, обнародованной Генеральным штабом.

Для украинских военных не имеет значения, атакуют ли россияне пять раз по десять солдат в каждой группе, или проводят один массированный штурм с привлечением двух-трех рот в пределах 300 солдат. В обоих случаях необходимо вести бой и осуществлять оборону.

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"Враг пытается накапливать и атаковать, накапливать и атаковать. Если и находимся в активной обороне, все равно больших масштабных военных операций Вооруженные Силы на данном этапе не проводят. Это связано со многими факторами, но такова ситуация на линии фронта",- отметил Иван Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск объяснил, что уменьшение интенсивности боевых действий связано с возможной ротацией в российских войсках. Российские силы пытаются изучить линию фронта и адаптировать свои действия к новым условиям, учитывая наличие средств поражения в их распоряжении и в ВСУ. Только после этого оккупанты начинают атаку.

Он добавил, что уменьшение количества атак может быть связано с проведением полномасштабной военной операции российскими добровольцами на Белгородщине и Курщине, что внезапно изменило ход событий на этом направлении

"С другой стороны, они ведут себя автономно. И замысел у них другой, чем те события и цели, которые происходят по так называемой классической линии фронта крайних полгода", - отметил Иван Тимочко.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

В Главном управлении разведки прокомментировали запуск Российской Федерацией информационной кампании о новом наступлении на севере Украины, отметив, что Украина отслеживает ситуацию и укрепляет границу в Сумской и Черниговской областях, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Российские оккупанты продолжают атаковать позиции украинских военных в районе Авдеевки, проводя штурмовые действия практически круглосуточно, сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Ситуация на юге остается напряженной, поскольку российские силы продолжают обстрелы, используя артиллерию и дроны для атак на позиции украинских военных, сообщила начальник координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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