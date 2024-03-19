"Это обязанность Украины": в ГУР ответили, помогают ли российским добровольцам

Российские добровольцы пришли помогать нам бороться против Путина и российских оккупантов, они участвуют в серьезных операциях, сказал Юсов.

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В ГУР ответили, помогают ли российским добровольцам/ коллаж: Главред, фото: Telegram Легион Свобода России, Сибирский батальон

Главное управление разведки Минобороны Украины помогает российским добровольческим формированиям "Русский добровольческий корпус", "Свобода России" и "Сибирский батальон", которые сейчас ведут боевые действия на территории страны-агрессора России.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. Он отметил, что это является обязанностью Украины, ведь эти люди пришли помочь украинцам бороться против российских оккупантов.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает добровольческим формированием. Если мы говорим о действиях РДК и легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", то это, в том числе, обязанность Украины. Эти люди пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, непосредственное участие принимают в серьезных операциях. Поэтому, конечно, и Украина должна помогать тем россиянам, которые борются с путинским режимом, освободить Россию от Путина", – подчеркнул Юсов. видео дня

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

В то же время руководитель штаба "Российского добровольческого корпуса" Александр с позывным "Фортуна" в эфире телемарафона 19 марта отметил, что российские добровольцы продолжают наступать в приграничных с Украиной регионах страны-агрессора России, они продвигаются по всей линии соприкосновения. Он добавил, что российские добровольцы задействовали все резервы для боевых действий.

Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои. Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область. Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области. Операция ополченцев в России продолжается.

Бои российских добровольцев на территории РФ

Напомним, 12 марта ополченцы России заявили, что взяли под контроль Теткино Курской области. Позже бойцы Легиона "Свобода России", которые и опубликовали сообщение, уточнили о боях за населенный пункт. 13 марта российские добровольцы заняли часть населенного пункта в Курской области. Они показали кадры из Теткино и заявили о боях с военными формированиями Кремля.

14 марта в Белгороде были взрывы после заявления добровольцев РФ об ударах. Добровольцы РФ, воюющие против Путина, анонсировали удары по военным объектам оккупантов на Белгородщине и Курщине и дали россиянам 1,5 часа на эвакуацию. После этого прозвучали взрывы.

Затем стало известно, что российские добровольцы вошли в еще одно село в стране-агрессоре – Горьковское – и захватили местную администрацию. В подтверждение российские добровольцы опубликовали фото, на котором держат в руках вывеску администрации Горьковского сельского поселения.

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