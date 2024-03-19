УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Это обязанность Украины": в ГУР ответили, помогают ли российским добровольцам

Алёна Воронина
19 марта 2024, 13:49
Российские добровольцы пришли помогать нам бороться против Путина и российских оккупантов, они участвуют в серьезных операциях, сказал Юсов.
Российские добровольцы
В ГУР ответили, помогают ли российским добровольцам/ коллаж: Главред, фото: Telegram Легион Свобода России, Сибирский батальон

Главное управление разведки Минобороны Украины помогает российским добровольческим формированиям "Русский добровольческий корпус", "Свобода России" и "Сибирский батальон", которые сейчас ведут боевые действия на территории страны-агрессора России.

Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. Он отметил, что это является обязанностью Украины, ведь эти люди пришли помочь украинцам бороться против российских оккупантов.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает добровольческим формированием. Если мы говорим о действиях РДК и легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", то это, в том числе, обязанность Украины. Эти люди пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, непосредственное участие принимают в серьезных операциях. Поэтому, конечно, и Украина должна помогать тем россиянам, которые борются с путинским режимом, освободить Россию от Путина", – подчеркнул Юсов.

видео дня

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

В то же время руководитель штаба "Российского добровольческого корпуса" Александр с позывным "Фортуна" в эфире телемарафона 19 марта отметил, что российские добровольцы продолжают наступать в приграничных с Украиной регионах страны-агрессора России, они продвигаются по всей линии соприкосновения. Он добавил, что российские добровольцы задействовали все резервы для боевых действий.

Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях

Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои.

Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область.

Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области.

Операция ополченцев в России продолжается.

Бои российских добровольцев на территории РФ

Напомним, 12 марта ополченцы России заявили, что взяли под контроль Теткино Курской области. Позже бойцы Легиона "Свобода России", которые и опубликовали сообщение, уточнили о боях за населенный пункт. 13 марта российские добровольцы заняли часть населенного пункта в Курской области. Они показали кадры из Теткино и заявили о боях с военными формированиями Кремля.

14 марта в Белгороде были взрывы после заявления добровольцев РФ об ударах. Добровольцы РФ, воюющие против Путина, анонсировали удары по военным объектам оккупантов на Белгородщине и Курщине и дали россиянам 1,5 часа на эвакуацию. После этого прозвучали взрывы.

Затем стало известно, что российские добровольцы вошли в еще одно село в стране-агрессоре – Горьковское – и захватили местную администрацию. В подтверждение российские добровольцы опубликовали фото, на котором держат в руках вывеску администрации Горьковского сельского поселения.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ГУР Легион Свобода России Русский добровольческий корпус (РДК) Андрей Юсов Операция российских добровольцев
Реклама

Главное за день

После мощных ударов по кораблям в Черном море: в РФ сменили командующего ВМФ

После мощных ударов по кораблям в Черном море: в РФ сменили командующего ВМФ

15:16 Мир
900 авиабомб и 130 ракет: Зеленский описал масштабы ударов РФ по Украине в марте

900 авиабомб и 130 ракет: Зеленский описал масштабы ударов РФ по Украине в марте

14:47 Украина
Россияне уменьшили интенсивность атак на фронте: в ВСУ назвали главную причину

Россияне уменьшили интенсивность атак на фронте: в ВСУ назвали главную причину

14:46 Украина
Все главные новости

Популярное

Белгород теперь может спать спокойно 15188

Белгород теперь может спать спокойно

Главная идея Путина и России уже не Украина 4908

Главная идея Путина и России уже не Украина

Путинофила Джигурду заметили на Запорожье: спекулировал на украинских корнях 4607

Путинофила Джигурду заметили на Запорожье: спекулировал на украинских корнях

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине 3839

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

Последние новости

15:16

После мощных ударов по кораблям в Черном море: в РФ сменили командующего ВМФ

15:00

Ксения Мишина раскрыла подробности романа с загадочным любовником

14:49

Как почистить подошву на кроссовках: всего три продукта сделают ее белоснежной

14:49

Плей-офф отбора на Евро-2024 Босния - Украина: анонс матча и прогноз букмекеровФото

14:47

900 авиабомб и 130 ракет: Зеленский описал масштабы ударов РФ по Украине в марте

ВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армияВСУ отступают на вторую-третью линии: с какими вызовами столкнулась армия
14:46

Россияне уменьшили интенсивность атак на фронте: в ВСУ назвали главную причину

14:32

Букмекеры объявили новые ставки по Евровидению: Украина показала неожиданные позиции

14:07

"Россия дорого заплатила": глава Пентагона дал громкое обещание по войне в Украине

13:49

"Это обязанность Украины": в ГУР ответили, помогают ли российским добровольцам

Реклама
13:43

"Ты что, совсем": дедуля Петросян в недоумение от рождения его дочери

13:41

Фанаты Кристины Соловий в ступоре из-за ее новой антирелигиозной выходкиФото

13:38

Как можно охладить Айфон: что делать в неприятной ситуации

13:36

Еще одна украинская предательница получила российский паспорт

13:31

Почему всегда нужно закрывать шторы в номере отеля: ответ удивит

12:59

Стартует счастливая жизнь: три знака зодиака испытают удачу в полнолуние 25 марта

12:53

Ситуация резко изменилась: в ВСУ рассказали о новой тактике РФ в районе Авдеевки

12:43

3 знака зодиака, которые живут дольше всех: даже до 100 лет

12:42

Писториус анонсировал пакет помощи ВСУ и сказал, будут ли в нем TaurusВидео

12:20

Коалиция бронетехники для Украины: Польша и Германия запускают важный проект

12:13

Как отец: предательница Соломки показала своего взрослого ухажера

Реклама
12:12

Есть большой риск отравления: какую картошку ни за что нельзя есть

11:59

Звезда шоу "Танці з зірками" расстался с женой после новости об измене

11:52

Пора готовиться к войне: в ЕС призвали принять важные решения и вспомнили Россию

11:48

Евросоюз тайно готовится к вступлению Украины в блок - Politico

11:35

Вергуны на водке: Ярославский показал рецепт традиционного украинского десерта

11:28

Трамп намекнул, что в случае своей победы депортирует принца Гарри из США

11:23

Дешево и без мучений: как избавиться от жира на варочной панели за 10 минут

11:21

У РФ возникли проблемы с производством ракет: партизаны достали секретные документыФото

11:19

Когда начинается сезон щуки: простые советы для рыбаков

11:07

Украину накрыл снег и холод: синоптик назвала даты потепленияВидео

10:59

Потери врага достигают 70%: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

10:58

Китайский гороскоп на завтра 20 марта: Тиграм - неурядицы в отношениях, Змеям - конфликт

10:31

Дженнифер Лопес снялась в платье от украинского бренда

10:25

Одессит Джиган прогосовал в Дубае за террориста Путина

10:18

Истощена, но счастлива: феерическое возвращение Кейт Миддлтон

10:16

Мирный год для Киева: в Турции назвали срок окончания войны в Украине

09:59

"Нужно больше людей": сенатор Грэм призвал снизить призывной возраст в Украине

09:47

Запад сделает РФ предложение в обмен на остановку войны – победительница "Битвы экстрасенсов"

09:43

"Забудь ты того бабника": жена Мурата Налчаджиоглу публично расплакалась

09:43

День Весеннего равноденствия: всего одно действие 20 марта изменит судьбу и привлечет богатство

Реклама
09:40

Какой характер у имени Саша: откуда оно пошло и все секреты

09:38

Нельзя недооценивать: полковник ВСУ спрогнозировал действия Путина после выборов

09:00

Почему при двух миллионах вакансий сегодня так трудно найти работу?

08:53

Гороскоп на завтра 20 марта 2024: Львам - проблемы на работе, Ракам - пора отдохнуть

08:44

ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году: сенатор США назвал условие

08:43

Си Цзиньпин поедет к Макрону: в Politico узнали цель визита и причем тут Путин

08:10

Оружие, которое прекратит войны?мнение

07:47

Европа начнет производить достаточно боеприпасов для ВСУ в ближайшее время - Павел

06:59

Путин использует "рекордную победу" на "выборах" для затяжной войны в Украине – ISW

06:10

Главная идея Путина и России уже не Украинамнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять