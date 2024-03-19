'Россия дорого заплатила': глава Пентагона дал громкое обещание по войне в Украине

Глава Пентагона отметил, что Россия уже дорого заплатила за имперские амбиции главы Кремля сотнями тысяч убитых и раненых российских военных.

https://glavred.info/world/rossiya-dorogo-zaplatila-glava-pentagona-dal-gromkoe-obeshchanie-po-voyne-v-ukraine-10551254.html Ссылка скопирована

Глава Пентагона сделал важное заявление по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что США готовы поддержать Украину в войне против России и не позволят ей потерпеть поражение. Соответствующее заявление он сделал 19 марта во время открытия заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн-20" на авиабазе "Рамштайн" в Германии, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас украинские войска находятся в суровых условиях и ведут тяжелые бои, а мирные жители Украины подвергаются постоянным обстрелам российскими ракетами и иранскими беспилотниками. Но Украина не отступит, и Соединенные Штаты тоже. Поэтому наше сегодняшнее послание четкое: Соединенные Штаты не допустят поражения Украины. Эта коалиция не допустит поражения Украины, и свободный мир не допустит поражения Украины", - сказал Остин, открывая заседание в формате "Рамштайн" в Германии.

Он также отметил, что предоставление Украине помощи является важной инвестицией западных стран в собственную безопасность,

видео дня

"Поэтому если мы будем поддерживать Украину, предоставлять ей необходимое вооружение, то мы будем инвестировать в свою собственную безопасность. Именно поэтому мы будем продолжать оставаться объединенными против Путина. И мы будем сохранять нашу веру, ценности. Мы солидарны с народом Украины", - подчеркнул он.

Глава Пентагона добавил, что "Россия дорого заплатила за имперские амбиции Путина". По данным США, по крайней мере 315 тысяч российских военнослужащих были убиты или ранены с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Кроме того, Россия потратила до $211 миллиардов на оборудование, развертывание, содержание и поддержку "имперской агрессии против Украины".

"Выбранная Путиным война будет стоить России $1,3 трлн раньше ожидаемого экономического роста до 2026 года. А защитники Украины продолжают снижать возможности Кремля. Украина потопила, уничтожила или повредила около 20 средних и крупных кораблей ВМФ России и продолжает сбивать российские военные самолеты", - отметил Остин.

Что рассчитывает получить Украина

В официальном Телеграмм-канале Минобороны Украины отмечается, что украинскую делегацию на 20-й встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" возглавляет Министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Приоритетами на этом заседании для Украины является предоставление систем ПВО и ракет к ним, ракеты дальнего радиуса действия. Постоянным пунктом обсуждения остаются артиллерийские снаряды, особенно калибра 155 мм, современные системы РЭБ и РЭР, бронетехника", - говорится в сообщении Минобороны Украины.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Военная помощь для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Соответствующее заявление он сделал во время встречи на авиабазе Рамштайн в Германии 19 марта.

Совет министров иностранных дел Европейского Союза окончательно утвердил решение о предоставлении Украине дополнительной военной помощи в размере €5 миллиардов через Европейский фонд мира.

Правительство Греции рассматривает возможность поставки в Украину зенитно-ракетных комплексов С-300, которые находятся на острове Крит. Ранее Греция отказывалась от таких поставок, но после обстрела Одессы, в котором едва не пострадал премьер-министр Кириакос Мицотакис, правительство может пересмотреть своё отношение.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.