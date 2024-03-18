ЕС принял решение о выделении €5 млрд на поддержку ВСУ: когда Украина получит их

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что угрозы РФ членам НАТО и ЕС свидетельствуют о стремлении Путина расширять свою агрессию.

https://glavred.info/economics/u-yes-uhvalili-rishennya-pro-vidilennya-5-mlrd-na-pidtrimku-zsu-koli-ukrajina-otrimaye-jih-10551032.html Ссылка скопирована

ЕС приняли окончательное решение о выделении €5 млрд для Украины / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Совет министров иностранных дел Европейского Союза окончательно принял решение о выделении Украине дополнительных €5 млрд на военную помощь в рамках Европейского фонда мира.

В заседании Совета министров иностранных дел ЕС также принял участие глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он выразил благодарность коллегам за решение выделить дополнительные €5 млрд на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

В частности, он поблагодарил Чехию за инициативу по закупке для Украины артиллерийских боеприпасов и странам ЕС, которые сделали взносы для воплощения плана.

видео дня

"Призываю тех, кто еще размышляет над взносами, сделать их как можно быстрее. Это касается не только чешской инициативы, но и нескольких других подобных инициатив. Каждый день имеет значение", - заявил Кулеба.

В то же время министр подчеркнул, что угрозы РФ членам НАТО и ЕС свидетельствуют о стремлении Путина расширять свою агрессию.

"Украинский солдат - единственная надежда Европы на сохранение мира. Не должно быть никаких ограничений или задержек в обеспечении украинских военных всем, в чем они нуждаются, чтобы сломать хребет российским оккупационным войскам на украинской земле", - акцентировал он.

Вступление Украины в Европейский Союз Отношения Украина - ЕС - это двусторонние отношения между Украиной и Европейским Союзом в области международной политики, экономики, образования, науки и культуры. С 23 июня 2022 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, пишет Википедия. ЕС является политическим, экономическим и культурным объединением с признаками конфедерации, в который входят 27 европейских государств. 24 февраля 2022 года началось полномасштабное российское вторжение в Украину. После этого 28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС, а поддержка вступления в ЕС в Украине выросла до рекордных 91 %.

Напомним, что в ЕС сделали громкое заявление об Оборонном союзе. Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна приложить усилия, чтобы развить и наладить производство следующего поколения оперативных оборонных возможностей.

Еврокомиссия утвердила переговорную рамку для вступления Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина стала еще на шаг ближе к старту переговоров и членства в ЕС.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.