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Шойгу сменил командующего Черноморского флота: в ISW раскрыли планы РФ

Юлия Закрепа
18 марта 2024, 11:38
Шойгу приказал, чтобы ЧФ установил дополнительное вооружение, включая крупнокалиберные системы и пулеметы для усиления обороны России.
Шойгу сменил командующего Черноморского флота: в ISW раскрыли планы РФ
Шойгу сменил командующего Черноморского флота / коллаж: Главред, фото: flot.com, скриншот: видео

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Министерство обороны России сменило командующего Черноморского флота, намереваясь защищать ЧФ от украинских ударов.

Аналитики ISW напомнили, что 17 марта Минобороны России сообщило, что министр обороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт ЧФ в оккупированном Севастополе (Крым), где получил доклады об операциях Украины и результатах деятельности ЧФ.

Шойгу подчеркнул, что ЧФ должен проводить ежедневные тренировки по отражению ударов воздушных и беспилотных морских средств, чтобы все российские экипажи были готовы к обороне от таких ударов. Российский министр приказал, чтобы ЧФ установил дополнительное вооружение, включая крупнокалиберные системы и пулеметы для усиления обороны России.

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"Шойгу также получил отчет от российского вице-адмирала Сергея Пинчука, который, как утверждали некоторые российские источники, недавно заменил адмирала Виктора Соколова на посту командующего ЧФ. Однако ISW не может подтвердить это утверждение", - отметили в ISW.

Американские аналитики считают, что позиция Шойгу по защите ЧФ выдвигает условия для того, чтобы он либо приписал себе заслуги, если ЧФ станет более эффективным в защите себя от украинских ударов, либо обвинил других командующих, если ЧФ потерпит неудачу в этой попытке.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ликвидация Черноморского флота РФ

Напомним, что в ВМС раскрыли детали подготовки новых ударов по флоту РФ в Черном море. На сегодня Украина смогла перехватить инициативу в Черном море и теперь можно говорить о положительной тенденции действий украинских сил в Черном море.

Валентин Бадрак раскрыл сценарий, как Россия навсегда потеряет Черноморский флот. Он считает, что Черноморский флот Украина уничтожит собственными дронами и собственными ракетами, которые так же будут производиться и будут дальностью тысячу и более километров.

В ВМС раскрыли, как Украина сковала Черноморский флот. Агрессор Россия не способна пополнять корабельный состав Черноморского флота оптимальным количеством кораблей, сказал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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