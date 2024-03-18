'Путем переговоров': Трамп рассказал, даст ли Путину оккупировать Украину

Экс-президент США также заявил, что вопрос войны в Украине для него является очень болезненным.

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Трамп рассказал, будет ли помогать России / коллаж: Главред, скриншот: видео

Экс-президент США Дональд Трамп ответил, продолжит ли он помощь Украине с вооружением, позволит ли президенту РФ Владимиру Путину оккупировать часть или все государство, если его снова изберут президентом.

Так, Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о своих действиях в отношении Украины. Он выразил надежду, что до этого не дойдет. По словам политика, до того времени, пока он возьмет на себя полномочия президента в случае победы на выборах в США, пройдет много времени, более девяти месяцев - для войны и политики это "вечность", передает телеканал Fox News.

Трамп сказал, что Россия имеет мощную армию, хотя украинцы и очень храбрые. Он заявил, что надо искать компромисс путем переговоров.

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Экс-президент США также заявил, что вопрос войны в Украине для него является очень болезненным. Трамп убежден, что если бы он был президентом, Путин не устроил бы полномасштабное вторжение.

Напомним, что Дональд Трамп назвал Зеленского "выдающимся продавцом" и требует вернуть деньги. Трамп отметил, что Украина должна вернуть все деньги, которые США выделили Украине на борьбу против страны-агрессора России.

Александр Кочетков назвал риски, что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена. Агрессия РФ может выплеснуться на Казахстан, потому что Северный Казахстан России можно "защищать", его русскоязычное население, как и жителей Донбасса.

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