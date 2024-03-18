'Путем переговоров': Трамп рассказал, даст ли Путину оккупировать Украину

Экс-президент США Дональд Трамп ответил, продолжит ли он помощь Украине с вооружением, позволит ли президенту РФ Владимиру Путину оккупировать часть или все государство, если его снова изберут президентом.
Так, Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о своих действиях в отношении Украины. Он выразил надежду, что до этого не дойдет. По словам политика, до того времени, пока он возьмет на себя полномочия президента в случае победы на выборах в США, пройдет много времени, более девяти месяцев - для войны и политики это "вечность", передает телеканал Fox News.
Трамп сказал, что Россия имеет мощную армию, хотя украинцы и очень храбрые. Он заявил, что надо искать компромисс путем переговоров.
Экс-президент США также заявил, что вопрос войны в Украине для него является очень болезненным. Трамп убежден, что если бы он был президентом, Путин не устроил бы полномасштабное вторжение.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
Напомним, что Дональд Трамп назвал Зеленского "выдающимся продавцом" и требует вернуть деньги. Трамп отметил, что Украина должна вернуть все деньги, которые США выделили Украине на борьбу против страны-агрессора России.
Александр Кочетков назвал риски, что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена. Агрессия РФ может выплеснуться на Казахстан, потому что Северный Казахстан России можно "защищать", его русскоязычное население, как и жителей Донбасса.
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