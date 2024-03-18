УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Путем переговоров": Трамп рассказал, даст ли Путину оккупировать Украину

Юлия Закрепа
18 марта 2024, 10:51
Экс-президент США также заявил, что вопрос войны в Украине для него является очень болезненным.
'Путем переговоров': Трамп рассказал, даст ли Путину оккупировать Украину
Трамп рассказал, будет ли помогать России / коллаж: Главред, скриншот: видео

Экс-президент США Дональд Трамп ответил, продолжит ли он помощь Украине с вооружением, позволит ли президенту РФ Владимиру Путину оккупировать часть или все государство, если его снова изберут президентом.

Так, Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о своих действиях в отношении Украины. Он выразил надежду, что до этого не дойдет. По словам политика, до того времени, пока он возьмет на себя полномочия президента в случае победы на выборах в США, пройдет много времени, более девяти месяцев - для войны и политики это "вечность", передает телеканал Fox News.

Трамп сказал, что Россия имеет мощную армию, хотя украинцы и очень храбрые. Он заявил, что надо искать компромисс путем переговоров.

видео дня

Экс-президент США также заявил, что вопрос войны в Украине для него является очень болезненным. Трамп убежден, что если бы он был президентом, Путин не устроил бы полномасштабное вторжение.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.

По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

Напомним, что Дональд Трамп назвал Зеленского "выдающимся продавцом" и требует вернуть деньги. Трамп отметил, что Украина должна вернуть все деньги, которые США выделили Украине на борьбу против страны-агрессора России.

Александр Кочетков назвал риски, что произойдет с НАТО в случае победы Трампа, или Байдена. Агрессия РФ может выплеснуться на Казахстан, потому что Северный Казахстан России можно "защищать", его русскоязычное население, как и жителей Донбасса.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине Дональд Трамп
Реклама

Главное за день

Прибыла в критическое время: под Работино перекинули новую пехотную бригаду — Forbes

Прибыла в критическое время: под Работино перекинули новую пехотную бригаду — Forbes

11:55 Украина
Украина получит боеприпасы союзников России - WSJ

Украина получит боеприпасы союзников России - WSJ

11:12 Украина
Путин пообещал россиянам продолжить войну: хочет создать "санитарную зону" в Украине

Путин пообещал россиянам продолжить войну: хочет создать "санитарную зону" в Украине

09:36 Мир
Все главные новости

Популярное

Жизнь с ними станет адом: мольфар назвал самые невыносимые знаки зодиака 12867

Жизнь с ними станет адом: мольфар назвал самые невыносимые знаки зодиака

Бои за Белгород: в РФ впервые признали крупные потери в личном составе 7417

Бои за Белгород: в РФ впервые признали крупные потери в личном составе

Изумительная закуска из СССР: готовить 1 минуту, а разметают со стола за 10 секунд - рецепт 4955

Изумительная закуска из СССР: готовить 1 минуту, а разметают со стола за 10 секунд - рецепт

Почти всю страну будет засыпать снегом: синоптик назвала дату потепления 4001

Почти всю страну будет засыпать снегом: синоптик назвала дату потепления

Последние новости

12:52

Favbet Foundation передал роте "Фаворит" еще два внедорожника и двухосный прицеп новости компании

12:42

Какие шампиньоны нельзя есть: 7 признаков испорченных грибов, которые должен знать каждый

12:37

"У демократов есть козырь": Кочетков объяснил, в чем проблема Трампа и Байдена на выборахВидео

12:24

В Украину идет долгожданное потепление: синоптики удивили прогнозом

12:15

Цвета красок, которые сделают интерьер "устаревшим": дизайнер поделился советами

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:04

СБУ под Киевом задержала семью, которая наводила русские ракеты и хоронила оккупантов

11:59

Китайский гороскоп на завтра 19 марта: Кролики будут творить, Быкам - романтика

11:55

Прибыла в критическое время: под Работино перекинули новую пехотную бригаду — Forbes

11:54

Соломия Витвицкая рассказала, как закрутился роман с ее мужем-военнымФото

Реклама
11:38

Шойгу сменил командующего Черноморского флота: в ISW раскрыли планы РФ

11:16

Клопотенко рассказал, сколько денег он получил за победу в шоу "МастерШеф"

11:12

Украина получит боеприпасы союзников России - WSJ

11:02

Мы переезжаем: после скандала с Мальдивами бойфренд Пренткович увозит семьюФото

11:01

Три кухонных отхода сделают цветы гортензий яркими: женщина поделилась лайфхаком

10:51

"Путем переговоров": Трамп рассказал, даст ли Путину оккупировать Украину

10:36

Оккупанты остановили массовые ракетные атаки: Гуменюк рассказала, к чему готовиться

10:19

Путин цинично прокомментировал смерть Навального, впервые назвав его фамилию

10:18

Шакира призналась, на какие жертвы пошла ради неверного экс-мужа Пике

10:02

Гороскоп на завтра 19 марта 2024: Близнецам - никакого алкоголя, Рыбам - важный звонок

10:00

Когда можно убирать на кладбище перед Пасхой: категорически запрещенные дни

Реклама
09:59

За оскорбления детей: предательница Лолита стала на сторону Пугачевой

09:39

Почему люди могут остаться без стажа и пенсии: объяснение чиновников

09:36

Путин пообещал россиянам продолжить войну: хочет создать "санитарную зону" в УкраинеВидео

09:15

Оккупанты захватили населенный пункт на Запорожье - ISW

09:09

Алина Гросу иронично ответила, почему скрывает лицо нового мужа

08:49

Как избавиться от плесени на стенах: скажите ей "прощай" навсегда

08:27

Мобилизация в Украине: с какими болезнями не призывают на службу

08:10

Как заявления Макрона всколыхнули Кремльмнение

07:35

РФ нанесла ракетный удар по пожарной части на Харьковщине: пострадал спасательФото

07:00

"Пытается переписать реальность": Трамп рассказал вымышленную историю и упомянул Зеленского - CNN

06:10

Программа нового срока Путина - глобальная катастрофамнение

04:30

Оружие и добровольцы для Украины: эксперт раскрыл неожиданный центр помощи

03:46

Кого нельзя звать в дом 18 марта, чтобы не потерять счастье - приметы дня

02:32

Почему нельзя ставить комнатные растения на подоконник: какие цветы в опасности

02:02

Зачем цветоводы втыкают по 5 спичек в цветочные горшки

01:35

Какую ошибку не стоит делать: шеф-повар дал рецепт идеального картофельного пюре

01:20

Taurus Украине придется ждать долго: эксперт указал на важный нюанс

00:32

У ВСУ заканчиваются боеприпасы, защитники вынуждены отступать - Кирби

17 марта, воскресенье
22:51

Сняли флаг РФ и повесили свой: российские повстанцы освободили два села на Белгородщине

22:05

Освободительная операция в РФ: Буданов назвал главную цель российских повстанцев

Реклама
21:22

Путин должен закончить на скамье подсудимых: Зеленский подвел итог "выборов" в РФ

21:11

Враг влупил по Конотопу и Сумам: там прогремели мощные взрывы

20:07

Новый формат миграции из Украинымнение

20:02

Взрывы в Приднестровье: в ГУР разнесли российскую провокацию, названа цель

19:29

Почти всю страну будет засыпать снегом: синоптик назвала дату потепления

19:15

Лунный календарь на 18 марта: день, когда будут неожиданные повороты

19:13

Супер вкусный и очень полезный салат весны 2024: секретный рецептВидео

19:06

Скрутили ночью и отправили в ТЦК: во Львове скандал с задержанием волонтера

18:59

Пропаганда посыпалась: в ГУР показали работу "уничтоженных" вертолетов Black HawkВидео

18:03

Взрыв в воинской части и вертолет в огне: в "ПМР" пожаловались на атаку дроновВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять