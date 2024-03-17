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Макрон хочет прекратить огонь в Украине на некоторое время: у Путина взбесились

Юлия Закрепа
17 марта 2024, 13:58
Во внешнедипломатическом ведомстве России традиционно манипулируют заявлениями.
Макрон хочет прекратить огонь в Украине на некоторое время: у Путина взбесились
Макрон будет требовать прекращения огня в Украине / коллаж: Главред, фото: Lrt.lt, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео

В Министерстве иностранных дел России ответили на идею французского президента Эммануэль Макрона о прекращении огня в Украине на время Олимпиады в Париже.

Во внешнедипломатическом ведомстве традиционно манипулируют заявлениями. Французский президент не говорил о "перемирии" между Украиной и Россией.

"Макрону следовало бы выдвинуть предложение о прекращении огня на время Олимпиады сторонам ближневосточного конфликта. Он сам себе противоречит относительно украинского конфликта, говоря об отправке войск и одновременно о "перемирии", - заявила пресс-секретарь МИД страны-агрессора Мария Захарова, передают российские пропагандистские СМИ.

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Риторика Макрона относительно войны в Украине резко изменилась

Французский лидер Эммануэль Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал очень "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, постоянно призывая стороны к "диалогу".

Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам.

Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США, Макрон переключился на "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.

Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют рост давления на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Напомним, что Макрон требует от Шольца более решительной позиции по Украине. Ранее Макрон предупредил об экзистенциальной угрозе, которую Россия представляет для Европейского союза. ВСУ не хватает боеприпасов для сдерживания наступления России.

Макрон ответил на угрозы Путина о ядерном ударе. Макрон ответил на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них также есть запасы ядерного оружия.

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война в Украине НАТО Эммануэль Макрон
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