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В НАТО раскрыли большие потери РФ с начала большой войны

Юлия Закрепа
15 марта 2024, 12:34обновлено 15 марта, 14:17
В Генштабе ВСУ сообщили, что за сутки украинские военные уничтожили 580 российских оккупантов.
В НАТО раскрыли большие потери РФ с начала большой войны
В НАТО назвали потери оккупантов / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: Минобороны РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал примерные потери армии Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Генсек подчеркнул, что, по оценкам западных спецслужб, количество погибших и раненых российских военных на войне в Украине превысило 350 тысяч. Впрочем, сколько именно оккупантов ликвидировано, Столтенберг не уточнил, пишет Deutsche Welle.

"Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения", - констатировал генсек Альянса.

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Вместе с тем, подчеркнул он, что кроме человеческих жертв, РФ теряет и дорогую технику. В частности достаточно дорогие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а также корабли Черноморского флота.

Кто такой Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг - норвежский государственный и политический деятель. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года - Генеральный секретарь НАТО.

В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

В Генштабе ВСУ назвали потери РФ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что за сутки украинские военные уничтожили 580 российских оккупантов. Бойцы ВСУ успешно уничтожили 11 боевых бронированных машин и 15 артиллерийских систем оккупантов.

В НАТО раскрыли большие потери РФ с начала большой войны
Потери оккупантов за сутки / фото: Главред

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в ВСУ признались, под чьим контролем Невельское. Офицер Вооруженных сил Украины Дмитрий Лиховий заявил, что враг распространил фейковую информацию о захвате населенного пункта. ВСУ продолжают удерживать контроль над поселком на Авдеевском направлении.

В ВСУ сообщили детали "феерического провала" врага на правом берегу Днепра. Гуменюк отметила, что россияне пытались подать десант на правом берегу Днепра как "феерическую победу", однако были вынуждены отступить под давлением Сил обороны.

ВСУ нанесли россиянам критические потери под Авдеевкой. После выхода из Авдеевки и освобождения Красногоровки украинские воины продолжают бороться и уничтожать российских оккупантов. Подразделениям бригады удалось ликвидировать 500 российских оккупантов.

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