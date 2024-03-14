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Десант РФ на правом берегу Днепра: в ВСУ раскрыли детали "феерического провала" врага

Юрий Берендий
14 марта 2024, 12:56
Гуменюк отметила, что россияне пытались подать десант на правом берегу Днепра как "феерическую победу", однако были вынуждены отступить под давлением ВСУ.
Десант РФ на правом берегу Днепра: в ВСУ раскрыли детали 'феерического провала' врага
Россияне попытались провести высадку десанта на правом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

В ночь на 13 марта российские оккупанты предприняли попытку десанта в районе Антоновского моста на правом берегу Днепра. Однако вражеская операция с треском провалилась из-за интенсивного артиллерийского огня украинских защитников. Об этом в эфире телеканала FREEDOM сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, после неудачной попытки высадки россияне отступили на исходные позиции.

"Накануне "выборов" российские оккупанты в поисках мнимых побед и пытаются таким образом активизировать людей для участия в том фарсе, который они называют "выборы". Желая нарисовать себе победу, они решились рискнуть и отправили моторную лодку с личным составом в направлении правого берега в районе Антоновского моста, пытаясь это продать своей публике как "серьезную, феерическую победу" и очередной завоеванный "плацдарм", - отметила Гуменюк.

видео дня

Она отметила, что недавно россияне сообщали об уничтожении плацдарма Сил обороны Украины на левом берегу Днепра возле села Крынки. На момент их отчета уже было известно, что украинские войска остаются на плацдарме.

"Так и в этом случае - на подходе к правому берегу мощный артиллерийский огонь ВСУ повредил лодку россиян, она потеряла боевую способность вместе с частью экипажа, сравнявшись по своим параметрам с Черноморским флотом РФ", - сказала гостья эфира.

Гуменюк добавила, что в результате ударов Сил обороны Украины, россияне были вынуждены отступить так и не достигнув правого берега Днепра.

"Но в своих пабликах коллаборационист Сальдо (назначен Кремлем руководить оккупированной частью Херсонской области, - ред.) объявил, что произошла "феерическая победа" и что уже прямо таки оккупантами подготовлен плацдарм. Конечно, мы должны были развенчать этот миф", - резюмировала Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Бои на юге

Силы обороны юга сообщили, что в их операционной зоне продолжается контрбатарейная борьба. В то же время, украинские военные продолжают осуществлять мероприятия по расширению плацдармов на левом берегу Херсонщины.

В то же время, председатель пресофиса Херсонской ОВА Александр Толоконников отметил, что Силы обороны Украины не могут перебросить бронетехнику на левый берег Херсонщины.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что плацдам украинских войск в районе населенного пункта Крынки находится в зоне огневой защиты. По возможности Силы обороны будут расширять плацдарм на этом направлении.

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