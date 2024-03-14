На Сумщине исчез теле- и радиосигнал, возможны перебои мобильной связи: в чем причина

В результате повреждений из-за российских обстрелов часть территории области временно не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал.

https://glavred.info/ukraine/na-sumshchine-ischez-tele-i-radiosignal-vozmozhny-pereboi-mobilnoy-svyazi-v-chem-prichina-10549985.html Ссылка скопирована

Выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце / Коллаж: Главред, фото: t.me/Sumy_news_ODA, Википедия

В Сумской области временно может не работать украинское радио и телевидение. Также возможны перебои с мобильной связью.

Как сообщает пресс-служба Сумской ОВА, из-за ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.

"В результате повреждений часть территории области (временно) не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал", - говорится в сообщении.

видео дня

Местные власти активизируются для преодоления последствий и возвращения сигнала.

"Враг ведет информационную борьбу, уничтожая украинское вещание. Мы не позволим в ней победить. Сейчас анализируются последствия и уже формируются планы по восстановлению", - заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх.

Он призвал не поддаваться панике и информационным провокациям.

"Переходите на альтернативные средства коммуникации, доверяйте только проверенным источникам информации", - отметил он.

Белопольская телебашня в Сумской области Телевизионная башня находится в Белополье. Ее сооружение было завершено в 1966 году. Высота башни вместе с антеннами составляет 196 метров, высота верхней площадки – 180 метров, пишет Википедия. С башни есть вещание 4-х цифровых мультиплексов, аналогового телевидения (2 очень мощных передатчика и 2 передатчика средней мощности) и радио (УКВ и FM). Телебашня обслуживает центральную часть Сумской области, в частности, Белополье и Белопольский район, Сумы и Сумский район, Путивль и Путивльский район.

РФ атаковала телевизионную инфраструктуру Харьковщины

В ночь на 14 марта российские оккупанты также нанесли массированный удар беспилотниками по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области.

"Сегодня ночью враг совершил массированный обстрел БПЛА по объектам телевизионной инфраструктуры области", - сообщил председатель ОВА Олег Синегубов в Telegram.

На части объектов уже проводят восстановительные работы.

Как сообщал Главред, в Сумской области в селе Новая Слобода попрощались с целой семьей, которую убил вражеский дрон "Ланцет" во время атаки рано утром 20 февраля. Беспилотник российских оккупантов попал в частный дом, где на тот момент находились пять человек. От взрыва дом разрушился, разлетелся даже фундамент здания, а на его месте образовалась воронка. В результате попадания вспыхнул пожар.

5 марта российские оккупанты ударили по Сумской области при помощи шариковых осколочных авиационных бомб. "Кассетными" снарядами заминированы два села, специалисты по разминированию уже работают на месте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.