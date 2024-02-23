Дом сгорел дотла: на Сумщине вражеский "Ланцет" убил семью из пяти человек

В результате попадания вражеского дрона дом полностью разрушился и сгорел. На момент атаки в нем были пять человек.

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На Сумщине вражеский "Ланцет" убил семью из пяти человек/ коллаж: Главред, фото: Facebook Новослободской сельский совет, dancor.sumy.ua

В Сумской области в селе Новая Слобода попрощались с целой семьей, которую убил вражеский дрон "Ланцет" во время атаки рано утром 20 февраля. Беспилотник российских оккупантов попал в частный дом, где на тот момент находились пять человек.

От взрыва дом разрушился, разлетелся даже фундамент здания, а на его месте образовалась воронка. В результате попадания вспыхнул пожар. Детали о семье, которая погибла в этом доме в результате удара оккупантов, рассказал OBOZ.UA.

Из-за вражеской атаки на месте погибли 61-летняя Людмила Бивалина, ее сыновья: 39-летний Алексей и 38-летний Сергей. Также погибли 91-летняя Ефросинья Новикова и 69-летняя Галина Радченко.

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Внук выжил, потому что был в монастыре

Как рассказал заместитель сельского головы новой Слободы Сергей Скрипченко, погибшая Галина Радченко – дальняя родственница семьи, приехавшая к Бивалиным вместе с 20-летним внуком.

"У Людмилы Бивалиной остались еще сын и дочь. Они давно живут в Киеве, у каждого – свои семьи. Галина Радченко приходится родственницей жене сына, она приехала сюда вместе с 20-летним внуком. Сначала они поселились в доме у Людмилы. А весной собирались отремонтировать и переселиться в другой дом. Но не успели", – рассказал Скрипченко.

Внук погибшей Радченко в момент атаки находился в монастыре, который расположен в другом населенном пункте, поэтому остался жив.

Среди погибших также 91-летняя Ефросинья Новикова – Людмила Бивалина ухаживала за ней, потому что ее родная дочь заболела.

По словам местных жителей, погибшая семья была простой. Людмила Бивалина была на пенсии и занималась хозяйством, а ее сыновья подрабатывали у местных жителей по селу, в частности, помогали односельчанам с огородами. Иногда они ездили в другие районы на заработки.

Село в 6 километрах от российской границы

Село Новая Слобода расположено всего в 6 километрах от границы со страной-агрессором Россией, поэтому оно часто подвергается обстрелам. Но здесь впервые происходит такая трагедия, когда погибла целая семья.

По состоянию на это время многие местные жители уже покинули село. Остаются в этом населенном пункте в основном пожилые люди, которые не хотят покидать свое село.

Удары ракетами и дронами по Украине

Напомним, в ночь на 22 февраля оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Силам ПВО удалось уничтожить восемь беспилотников в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

В ночь на 23 февраля РФ ударила "Шахедом" по многоэтажке в Днепре. Сообщалось о многих травмированных. Погибли два человека.

Напомним, в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 23 февраля российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов и шестью ракетами разных типов. Ночью силы ПВО сбили 23 из 31 "Шахеда" .

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