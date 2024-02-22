Оккупанты атаковали Украину "Шахедами": что известно

ВС РФ атаковала Украину десятью дронами / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 22 февраля российские оккупанты атаковали Украину при помощи десяти ударных дронов типа "Shahed" и противорадиолокационной ракеты Х-31П из акватории Черного моря. Украинским военным удалось уничтожить восемь вражеских БПЛА.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, беспилотники оккупанты запускали из района Приморско-Ахтарск (Россия).

Уничтожить удалось восемь беспилотников в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

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Уничтожены 8 "Шахедов" / t.me/kpszsu

Тем временем глава Полтавской ОВА Филипп Пронин вечером 21 февраля сообщил, что оккупанты атаковали регион несколькими группами БПЛА. Звуки взрывов слышали в Миргородском районе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет, разрушений также нет.

Как сообщал Главред, В ночь на 21 февраля российские оккупанты атаковали Украину с воздуха с применением шести ракет и 19 дронов-камикадзе типа "Шахед". Защитникам украинского неба удалось сбить одну ракету и 13 вражеских беспилотников.

Вечером14 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по селу Великий Бурлук Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По предварительной информации губернатора, захватчики попали по жилой застройке из установки С-300.

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