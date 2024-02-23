РФ будет наступать на нескольких направлениях: эксперт дал прогноз на 2024 год

Украине придется как минимум полгода быть в обороне, другого варианта у нас сейчас просто нет.

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РФ будет наступать на нескольких направлениях, украинские военные как минимум полгода будут в обороне/ коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

Российские оккупанты в ближайшее время будут концентрироваться на нескольких участках фронта. Стране-агрессору России не хватает ресурсов, чтобы активизироваться на всех направлениях. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, сообщает ТСН.uа.

"По всем направлениям враг активизироваться не может, потому что им самим не хватает ресурса. Но могут сосредоточиться на каких-то отдельно взятых направлениях", – отметил Коваленко.

Отвечая на вопрос, какими могут быть вероятные планы российских оккупантов на 2024 год, эксперт отметил, что на этот год у россиян фактически запланировано несколько локаций, которые могут стать основными для ведения боевых действий.

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"После закрытия вопроса с Авдеевкой они будут пытаться действовать на Лимано-Купянском направлении. В первую очередь их интересует безусловно Купянск. Они будут активизироваться в районе Бахмута, в направлении Часового Яра, попытаются захватить Богдановку, Ивановское, вернуть контроль над Клещиевкой и Андреевкой. Это если говорить о востоке Украины. Кроме всего прочего, для врага важен контроль по трассе 0532. То есть это Новомихайловка, Константиновка, Перемога, Угледар. Они хотят выйти на эту трассу и закрыть вопрос с Угледаром", – отметил Коваленко.

Возможные сценарии развития событий на юге

На юге Украины для оккупантов важно восстановить линию соприкосновения между Вербовым и Работиным, говорит эксперт. По его словам, российские захватчики хотят выровнять эту линию и вернуть под свой контроль те территории, которые украинские военные освободили в течение контрнаступления летом 2023 года. Эксперт предполагает, что только после этого оккупанты будут планировать какие-то действия в направлении Гуляйполя или Орехова.

"То, что они заявили о том, что Крынки у них под контролем – это не так. Они будут пытаться взять их под свой контроль. Такие у них планы на 2024 год. Но на полное выполнение, их реализацию у них не хватает ресурса. Поэтому они будут концентрироваться на каком-то отдельно взятом направлении", – считает эксперт.

Как будут действовать ВСУ

По словам эксперта, сейчас приоритетом для украинских военных является держание обороны, другого варианта у нас просто нет, как минимум в первом полугодии 2024 года. А второе полугодие – под вопросом, говорит Коваленко.

"Всё зависит от того, что будет происходить, например, у наших партнеров из США. Оборона позволит истощать врага, накапливать хоть какой-то ресурс для будущего. Сколько будет длиться война – этого никто не знает. Она может закончиться так же неожиданно, как в свое время была освобождена Харьковская область. Всё может произойти неожиданно", – сказал Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Война в Украине

Ранее генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценил заявления Путина и отметил, что россияне нацелились на захват 4 областей.

Также раньше латвийский генерал назвал единственный способ одержать победу над РФ и отметил, что ВСУ надо 3 компонента для продвижения на фронте. Учитывая ресурсы Украины, маловероятно, что она одержит окончательную победу в этом году, считает командующий Нацгвардии Латвии.

Напомним, боец ВСУ дал прогноз, сможет ли армия РФ проломить оборону. У Украины сейчас нет достаточного количества ресурсов, чтобы проводить успешные наступления, считает военнослужащий.

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