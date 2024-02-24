"РФ превосходит нас по оружию": генерал сказал, какое вооружение больше всего нужно Украине

Российские оккупанты имеют больше ракетного, артиллерийского и другого вооружения, боеприпасов, а также личного состава.
Поэтому Украине сейчас необходимо современное вооружение, которое можно было бы противопоставить всему тому, что имеет враг. Об этом сказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главреде.
"Нужно очень многое. Противник нас превосходит по основным показателям: ракетному, авиационному, артиллерийскому вооружению, боеприпасам, а также личному составу. Поэтому нам необходимо современное вооружение, которое можно было бы эффективно применять в условиях, когда россияне имеют больше преимуществ по многим параметрам. Только так мы сможем сначала их остановить, а потом и провести деоккупационные действия", – отметил Романенко.
Он подчеркнул, что получение необходимого вооружения является самым быстрым путем повышения нашего потенциала для ведения боевых действий.
"Получение необходимого количества боеприпасов, даже до советских вооружений – это самый быстрый путь повышения нашего потенциала для ведения боевых действий. Хотя, кроме боеприпасов, нам нужны и самолеты, хотя бы поколение 4+, и дальнобойные ракеты, хотя бы дальностью до 300 км, а также бронетехника", – сказал генерал-лейтенант запаса.
Смотрите видео чата с Игорем Романенко:
Кто такой Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
Война в Украине
Ранее генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценил заявления Путина и отметил, что россияне нацелились на захват 4 областей.
Также раньше латвийский генерал назвал единственный способ одержать победу над РФ и отметил, что ВСУ надо 3 компонента для продвижения на фронте. Учитывая ресурсы Украины, маловероятно, что она одержит окончательную победу в этом году, считает командующий Нацгвардии Латвии.
Напомним, боец ВСУ дал прогноз, сможет ли армия РФ проломить оборону. У Украины сейчас нет достаточного количества ресурсов, чтобы проводить успешные наступления, считает военнослужащий.
Читайте также:
- Путина "обули" на Южном Кавказе: союзник России отвесил "пощечину" Кремлю
- "Будет поздно": Арахамия жалуется на проблемы с мобилизацией
- Горит адским пламенем: украинские силы уничтожили российский самолет А-50