"РФ превосходит нас по оружию": генерал сказал, какое вооружение больше всего нужно Украине

Получение необходимого вооружения – это самый быстрый путь повышения нашего потенциала для ведения боевых действий.

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Генерал сказал, какое вооружение больше всего нужно Украине/ коллаж: Главред, фото: Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Российские оккупанты имеют больше ракетного, артиллерийского и другого вооружения, боеприпасов, а также личного состава.

Поэтому Украине сейчас необходимо современное вооружение, которое можно было бы противопоставить всему тому, что имеет враг. Об этом сказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главреде.

"Нужно очень многое. Противник нас превосходит по основным показателям: ракетному, авиационному, артиллерийскому вооружению, боеприпасам, а также личному составу. Поэтому нам необходимо современное вооружение, которое можно было бы эффективно применять в условиях, когда россияне имеют больше преимуществ по многим параметрам. Только так мы сможем сначала их остановить, а потом и провести деоккупационные действия", – отметил Романенко.

Он подчеркнул, что получение необходимого вооружения является самым быстрым путем повышения нашего потенциала для ведения боевых действий.

"Получение необходимого количества боеприпасов, даже до советских вооружений – это самый быстрый путь повышения нашего потенциала для ведения боевых действий. Хотя, кроме боеприпасов, нам нужны и самолеты, хотя бы поколение 4+, и дальнобойные ракеты, хотя бы дальностью до 300 км, а также бронетехника", – сказал генерал-лейтенант запаса.

Смотрите видео чата с Игорем Романенко:

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценил заявления Путина и отметил, что россияне нацелились на захват 4 областей.

Также раньше латвийский генерал назвал единственный способ одержать победу над РФ и отметил, что ВСУ надо 3 компонента для продвижения на фронте. Учитывая ресурсы Украины, маловероятно, что она одержит окончательную победу в этом году, считает командующий Нацгвардии Латвии.

Напомним, боец ВСУ дал прогноз, сможет ли армия РФ проломить оборону. У Украины сейчас нет достаточного количества ресурсов, чтобы проводить успешные наступления, считает военнослужащий.

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