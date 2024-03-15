Макрон давит на Шольца: требует более решительной позиции по Украине

Макрон стремится взять на себя ведущую роль в Европе в поддержке Украины.

https://glavred.info/world/makron-tisne-na-sholca-vimagaye-bilsh-rishuchoji-poziciji-shchodo-ukrajini-10550387.html Ссылка скопирована

Макрон давит на Шольца / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон усиливает давление на канцлера Германии Олафа Шольца, чтобы тот занял более решительную позицию в поддержку Украины.

Ранее Макрон предупредил об экзистенциальной угрозе, которую Россия представляет для Европейского союза, передает Bloomberg.

Лидеры Франции и Германии сегодня встретятся с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине, чтобы обсудить, как лучше оказывать помощь Украине, особенно военную технику.

видео дня

Украинской армии не хватает боеприпасов для сдерживания наступления России. В свою очередь, европейские страны изо всех сил пытались сохранить единство, споря о том, какое оборудование предоставить и стоит ли рассматривать возможность отправки войск в Украину.

Макрон пытается взять на себя главную роль в Европе

Две недели назад Макрон вызвал напряженность в отношениях с союзниками, заявив, что ничего нельзя исключать, когда его спросили о том, чтобы перебросить войска в Украину. Он утверждал, что стратегическая двусмысленность необходима для сдерживания РФ.

Шольц и Белый дом быстро отвергли этот вариант, а диктатор Владимир Путин заявил, что НАТО рискует "развязать ядерный конфликт", если отправит войска на помощь Украине.

Издание указывает, что Макрон стремится взять на себя ведущую роль в Европе в поддержке Украины. Ранее он организовал саммит лидеров в Париже, на котором страны согласовали план по поставке столь необходимых боеприпасов для украинской армии за пределами Европейского союза.

На прошлой неделе он отправил своего главного дипломата в Литву, чтобы заручиться поддержкой стран Балтии, которые высоко оценили его заявления.

Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Давление на Шольца увеличивается

В то же время Шольц подвергся критике за отказ удовлетворить просьбу Украины предоставить ей крылатые ракеты большой дальности "Таурус". Зато канцлер подчеркнул, что Германия является страной, которая достаточно много помощи предоставляет Украине.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высоко оценил двустороннюю помощь Германии Украине, а также призвал Берлин сделать больше.

"Хотя встреча в Берлине не изменит правила игры, это последний шанс для Шольца и Макрона наладить отношения накануне решающих месяцев для Украины, июньских выборов в Европарламент и назначения нового лидера НАТО", - говорится в материале.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о посылке войск в Украину. Он считает, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне, "идущей на европейской земле".

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Макрон резко сменил риторику. Также Зеленский рассказал о разговоре с Макроном, который состоялся 10 марта. Макрон больше не доверяет Путину, поскольку хозяин Кремля обманул его.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.