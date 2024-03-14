"Мы никогда не пойдем в наступление": Макрон рассказал о посылке войск в Украину

По словам Макрона, если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность – кремлевский режим".

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В нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне - Макрон / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил прокомментировать недавно озвученную им идею отправки французских войск в Украину, подчеркнул, что в случае воплощения такого сценария галльская армия не пойдет в наступление против армии страны-агрессора РФ. Об этом политик сказал в интервью телеканалам TF1 и France 2,

Макрон отметил, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне, "идущей на европейской земле".

"Что происходит в Украине? Война, которая является экзистенциальной для нашей Европы и для Франции. Мы установили слишком много ограничений, если можно так сказать, в нашей лексике. Мы не идем на эскалацию. Мы не находимся в состоянии войны с Россией", – подчеркнул он.

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По словам Макрона, если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность – кремлевский режим".

"Это будем не мы. Мы никогда не пойдем в наступление, никогда не перехватим инициативу Франция– это сила мира. Но сегодня, чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решимостью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая заключается в том, чтобы Россия не победила", – заверил он.

Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Вероятность отправки войск союзников в Украину

Ранее сообщалось о том, что Франция увеличивает контингент своих войск возле Украины. В рамках маневров Альянса весной 2025 года Франция увеличит контингент своих войск в Румынии до 4 тысяч солдат и 50 танков. Дополнительно в страну перебросят еще 37 танков Leclerc.

Как сообщалось, во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

В свою очередь глава МИД Франции Стефан Сежурное отметил, что войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

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