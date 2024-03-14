В НАТО дали оценку потерям армии России в Украине: их количество подскочило

Подсчеты Альянса по потерям РФ отличаются от подсчетов Генштаба ВСУ.

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Россия продолжает нести большие потери в боях с ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

По оценкам НАТО, с начала российско-украинской войны оккупационные силы РФ потеряли более 350 тысяч личного состава. Как подчеркнул генсек Альянса Йенс Столтенберг, Украина мужеством и творческим подходом продемонстрировала, что "российских военных можно победить".

Обновленные данные по уничтоженным российским захватчикам 14 марта на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения. На суше война Путина уже стоила России более 350 тысяч военных потерь", - добавил он, имея в виду убитых и раненых. видео дня

Отдельно Столтенберг отметил недавние успехи Украины с потоплением судов Черноморского флота и ударами по ВКС РФ.

"На море украинские атаки потопили или вывели из строя значительную часть Черноморского флота России. В воздухе Украина сбивает ключевые российские объекты, в том числе дорогостоящие разведывательные самолеты", - отметил Столтенберг.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Удары по российским оккупантам

27 февраля Генштаб ВСУ уточнил, что точное количество ликвидированных и раненых российских оккупантов в войне с Украиной тогда составило 412 400 человек.

Общие потери российских войск, которые публикует Генеральный штаб, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно - безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов.

По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.

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