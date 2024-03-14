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Ополченцы идут войной против Путина: что происходит на границе и чего ждать

Яна Ставская
14 марта 2024, 19:20
Российские повстанцы начали осуществлять масштабную операцию в Белгородской области, когда Путин был всецело занят своей агитацией.
Ополченцы идут войной против Путина: что происходит на границе и чего ждать
В настоящее время на границе продолжаются жесткие бои / Фото: telegram russvolcorps

Уже несколько дней продолжаются активные боевые действия на украинской-российской границе, в ходе которых российским добровольческим движениям ("РДК", "Сибирский батальон" и легион "Свобода России"), согласно их же заявлениям, удалось продвинуться на несколько десятков км вглубь России. Кроме того, и это признают уже россияне, повстанцам удалось взять военнопленных.

Атаки повстанцев на приграничье вспыхивают не впервые. Но новый поход совершается в период, когда Путин и его жесткая кремлевская система особо уязвимы - в месяц "президентских выборов". Главред предлагает ознакомиться со всей хронологией боев и их географией.

Хронология боев за российское приграничье

Первые "рейды" российских повстанцев начались еще летом 2023 года. Тогда все ограничилось суточными перестрелками и фотосессиями военных на фоне сельских застроек под Белгородом. Правда, не обошлось без "двухсотых" со стороны России.

видео дня

Повстанцы отмечали, что их первоначальная цель была показать, насколько "дырявым" является российский пограничный участок, что не могло не ударить по самолюбию Кремля, все время во всем "побеждавшего".

Украина неоднократно подчеркивала, что не имеет отношения к повстанческим формированиям. Это же во всех своих заявлениях отмечали сами бойцы.

Карта продвижения

География походов РДК и других дружественных к Украине военных формирований всегда одинакова - это северная граница Украины (Сумская, Харьковская области), а значит - районы российских Белгородской и Курской областей соответственно.

В настоящее время, согласно сообщению "РДК", российские повстанцы ведут бои у сел Сподарюшино и Козинки. Следует отметить, что ранее OSINT-сообществом было геолоцированно видео, на котором войска РФ вывешивают у своих позиций в Сподарюшино белый флаг.

Российские военные вывесили белый флаг - смотрите видео:

Ополченцы идут войной против Путина: что происходит на границе и чего ждать

Бои ведутся не только при помощи бронетехники, но и в сопровождении ударных дронов.

Именно пограничные регионы России оказывают самую большую поддержку оккупантов - начиная с развертывания тренировочных лагерей и заканчивая обслуживающей захватчиков военной инфраструктурой. Неоднократно Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках ракет, например, с Белгородской области в сторону материковой Украины.

В Белгороде "громко"

Помимо непосредственно физических боев повстанческих формирований с кадровыми российскими военными на границе в российские областные центры, соседствующих с Украиной, уже долетает артиллерия.

К примеру сегодня, 14 мая, ряд росийских пабликов жаловались на обстрелы Белгорода. Губернатор области даже заявил о приостановке местных ТЦ. В сети тем временем появились десятки снятых очевидцам видео, как по городу буквально "прилетают" снаряды. То есть, аналоговнетная система ПВО россиян, которая до недавнего времени только тем и занималась, что сбивала в ходе "дружественного огня" свои самолеты, оказалась "нестрессоустойчивой" перед новым вызовом - настоящими боевыми действиями.

Взрывы в Белгороде 14 мая - смотрите видео

Ополченцы идут войной против Путина: что происходит на границе и чего ждать

Но в этом плане повстанцы поступили с гражданским населением РФ весьма благоразумно. Накануне обмена огнем с российскими военными те призвали местных жителей спрятаться в убежищах либо покинуть город.

Более того, "РДК" и другие формирования уже вечером 14 мая объявили о запуске гуманитарного коридора для гражданских, так как, видимо, предвидят более крупные по масштабу бои с путинской армией.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

"Сорвать выборы"

Украинские спецслужбы, в том числе ГУР, неоднократно подчеркивали, что российские повстанцы действуют самостоятельно. В последнем комментарии начальник штаба "РДК" Александр "Фортуна" отметил, что планирование и реализацию операций на территории РФ выполняют исключительно РДК, Легион "Свобода России" или Сибирский батальон. ВСУ обеспечивают поддержку, в частности логистическую, только на территории Украины, предоставляя боеприпасы и подвозя топливо.

Особой издевкой над российским военным командованием отличился секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он ответил, что повстанцы просто "поехали проголосовать" на выборах Путина.

12 марта в ВСУ отметили, что операция российских добровольцев может создать необходимый импульс, который еще проявит себя в неординарных ситуациях в РФ в будущем.

Всего у операций повстанческих формирований на границе очертилось сразу несколько целей. Во-первых, это оттягивание резервов ВС РФ в самый разгар их наступления, а во-вторых - срыв "выборов", о чем ранее в эфире 24 канала заявил доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский с позывным "Лютик".

"Мы наблюдаем за первым актом "приключенческой новеллы". Самое интересное впереди. Мы готовы к разному развитию событий. Если сорвем "выборы" в части Курской и Белгородской областей – это будет неплохой результат. Международное сообщество не должно признавать Путина как легитимного президента. Мы должны показать, что с этим можно бороться", - высказался он.

Русский добровольческий корпус уже анонсировал "массированную атаку по путинским военным" 15 марта.

Материал подготовила: Яна Ставская

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война в Украине Белгород война России и Украины Белгородская область Русский добровольческий корпус (РДК)
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