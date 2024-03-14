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Взрыв в Харькове: оккупанты ударили по городу ракетой С-300

Анна Ярославская
14 марта 2024, 06:44
Второй за утро "прилет" произошел в лесополосе города рядом с нежилыми помещениями.
С-300, дрон
Оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Сили обороны Юга

В ночь на 14 марта в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Во время атаки в Харькове прогремел взрыв.

"В Харькове взрыв", - написал в 5:10 в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Позже он уточнил, что второй за утро "прилет" произошел в лесополосе города рядом с нежилыми помещениями.

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"Предварительно – С-300. Относительно жертв и пострадавших – к счастью, обошлось. Незначительные повреждения нескольких построек", - уточнил глава города.

Перед этим Терехов сообщил об ударе "Шахеда" по Харькову. Он упал в районе частных домов. К счастью, обошлось без пострадавших.

Что такое С-300?

С-300 — это зенитно-ракетная система (ЗРС), разработанная еще в Советском союзе. На вооружение система вышла в конце 70-х годов. Комплексы должны были быть разработаны для ПВО (С-300П), для сухопутных войск (С-300В) и для кораблей ВМС (С-300Ф).

Главное предназначение С-300 — противовоздушная оборона, она должна уничтожать вражеские самолеты, баллистические и аэродинамические ракеты. Как ПВО ее используют во всех постсоветских странах и в некоторых странах Европы. Также Россия экспортировала модифицированные С-400 в Индию, Турцию и Китай.

В Украине до полномасштабного вторжения РФ насчитывалось более 250 систем С-300 по данным лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Также установки С-300 переданы Украине от восточноевропейских стран в рамках военной помощи.

Установка способна бить на расстояние до 75 км или до 100 км и до 200 км в зависимости от типа элементов семейства С-300.

Попадать в цель "земля-земля" С-300 может на расстояние около 40 км. Поэтому под удар окупантов обычно попадают Харьков, Запорожье, Херсон и другие прифронтовые города.

Еще с советских времен у страны-агрессора РФ осталось много ракет С-300 (по разным данным, от 5 до 8 тысяч).

Почему ПВО Украины не отбивает атаку С-300

Расстояние в 40 км ракета С-300 преодолевает буквально за минуту и летит слишком низко, чтобы на нее отреагировали локаторы зенитно-ракетных комплексов Украины. Потому тревога часто включается уже после взрыва.
Кроме того, С-300 при ударе "земля-земля" летит по траектории дуги и может маневрировать.

Отбить атаку С-300 могут комплексы Patriot и SAMP-T.

Начальник Харьковской военной администрации Олег Синегубов также подтвердил, что российские захватчики "наносят удары по Харькову".

Чиновник призвал местных жителей находиться в укрытиях.

"Оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова. На эту минуту – без пострадавших. Имеются повреждения нежилых гражданских помещений. Осмотр места профильными службами продолжается", - сообщил Синегубов.

Перед этим в мониторинговых группах сообщали, что оккупанты запустили баллистику для удара по Харькову из российского Белгорода.

В командовании Воздушных сил информировали о многочисленных угрозах ракетных ударов по разным регионам.

Как сообщал Главред, в ночь на 11 марта российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Один из дронов-камикадзе ударил по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома. Обошлось без жертв.

Отметим также, что в Харьковской области принудительно будут вывозить детей и родителей из многих населенных пунктов. Такое решение приняли из-за ситуации на Купянском направлении фронта.

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