РФ атаковала Харьков "Шахедами", есть "прилет": что известно

Дрон ударил по объекту гражданской инфраструктуры в Харькове. Повреждены дома.

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РФ атаковала дронами Харьков / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, Силы обороны Юга

В ночь на 11 марта российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Один из дронов-камикадзе ударил по объекту гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"По Харькову снова бьют "Шахедами". В районе плотной жилой застройки "прилет" по объекту гражданской инфраструктуры", - написал он в Telegram.

По словам Терехова, обошлось без жертв.

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"Сам объект частично поврежден, как и жилые дома рядом", - добавил мэр города.

На месте вражеской атаки работают все соответствующие службы.

Отметим, минувшей ночью воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины, в том числе и на Харьковщине. Также стало известно о движении "Шахедов" в сторону Харькова.

Как сообщал Главред, ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российская оккупационная армия изменили тактику ударов по Харькову.

По его словам, последние два месяца оккупанты все чаще обстреливают гражданское население с помощью беспилотников и ракет С-300.

Терехов отметил, что российский президент-диктатор Владимир Путин до сих пор мечтает о захвате Харькова.

Тем временем полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил: чтобы попытаться захватить Харьков или Киев, россиянам необходимо собрать ударную группировку численностью в 500 тысяч солдат.

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