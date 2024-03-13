Добровольцы России ударят по войскам Путина в Белгороде и Курске: заявление бойцов

Российские добровольцы Легиона свобода России, Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона анонсировали удары по позициям оккупантов РФ в Белгородской и Курской областях. Они призвали власти регионов провести эвакуацию местных жителей.
Как сообщает пресс-служба ЛСР, три добровольческих формирования заявили, что оккупанты России бьют по мирным украинским городам с территории Белгорода. Чтобы это прекратить, ополченцы вынужденно нанесут удары по позициям российских военных в Белгороде и Курске.
Мы обращаемся к нашим согражданам: жителям города Белгород, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит.
"Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей (в основном женщин и детей) гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться!
В связи с этим, мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск", - сказали ополченцы.
Добровольцы призвали эвакуировать мирных жителей
Ополченцы призвали гражданское население покинуть города Белгородской и Курской области. Соответствующие мероприятия должны организовать местные власти.
"Во избежание жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города. Местные власти мы призываем сохранять людские жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины", - подчеркнули ЛСР, РДК и СБ.
Что происходит в Белгороде
Губернатор Гладков пишет об атаках на город с утра. Он обвиняет в этом ВСУ, однако никаких доказательств не предоставляет.
Заявлений об эвакуации от него нет.
Что в Курске
В Курсе объявлялась воздушная тревога. Паблик Типичный Курск сообщает про обстрелы.
Ситуация в Белгородской и Курской областях
12 марта ополченцы России заявили, что взяли под контроль Теткино Курской области. Позже бойцы Легиона свобода России, которые и опубликовали сообщение, уточнили о боях за населенный пункт.
В среду, 13 марта, добровольцы заняли часть населенного пункта в Курской области. Они показали кадры из Теткино и заявили о боях с военными формированиями Кремля.
Цель добровольцев – сорвать "выборы" Путина в Белгородской и Курской областях, сказал боец Легиона свобода России Алексей Барановский. Максимальная задача – поход на Москву.
Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях
Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои.
Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область.
Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области.
Операция ополченцев в России продолжается.
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